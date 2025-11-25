ua en ru
Рефералка monobank оновилась: як отримати до 1000 гривень за запрошення нового клієнта

Вівторок 25 листопада 2025 15:22 promo
Рефералка monobank оновилась: як отримати до 1000 гривень за запрошення нового клієнта Фото: monobank оновив реферальну програму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

monobank розширив реферальну програму та запустив нові бонуси для ФОПів, бухгалтерів і компаній. Користувачі можуть отримати до 1000 гривень за запрошення відкрити рахунок.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення monobank.

Банк оголосив про запуск розширеної реферальної програми, яка тепер охоплює не лише власників особистих карток, а й ФОПів, бухгалтерів та корпоративних клієнтів.

До стандартної програми, за якою новий клієнт і запрошувач отримують по 50 гривень за оформлення картки, додались ще дві опції.

Перша стосується ФОПів: якщо підприємець має рахунок у monobank і запрошує іншого ФОПа, який користується послугами іншого банку, обидва отримають по 150 гривень після відкриття нового рахунку.

Друга опція доступна користувачам вебкабінету - ФОПам, їхнім бухгалтерам або співробітникам компаній. Якщо вони рекомендують іншій компанії відкрити рахунок у monobank, після його активації запрошувач отримує 1000 гривень на свою особисту карту.

"Якщо ви вже користуєтесь monobank, і вам це подобається, як ФОП чи як бухгалтеру підприємства, не ховайте це від друзів та близьких. Рекомендуйте mono, заробляйте гроші", - зазначають у банку.

Нагадаємо, раніше monobank спростив перекази за QR-кодом та посиланням.

