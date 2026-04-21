У роботі "Київстару" стався масштабний збій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector .

Найбільше користувачів зіткнулися з проблемами зі зв'язком - у різних областях зникла можливість здійснювати дзвінки. Виклики не проходять або обриваються, а в окремих випадках зв’язок відсутній повністю.

Українці повідомляють, що додзвонитись неможливо як на мобільні, так і на стаціонарні номери.

Крім того, абоненти скаржаться на низький рівень сигналу та проблеми у роботі мобільного інтернету.

Фото: збій у роботі "Київстару" (downdetector.com.ua)

