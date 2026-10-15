Робота "військового пакета" Starlink на швидкості відновилася, - джерела РБК-Україна

14 жовтня роботу "військового пакету" Starlink в Україні обмежили.

Термінали Starshield перестали функціонувати на швидкості понад 160 км/год. Також це вплинуло на роботу дронів-перехоплювачів, за допомогою яких українські захисники збивають російські "шахеди".

Як зазначив президент Володимир Зеленський, на тлі таких обмежень Росія розпочала одну з наймасовіших атак на Україну. З ночі ворог запустив сотні ударних безпілотників.

Звертаючись до Ілона Маска, Зеленський закликав виправити помилку, яка може призвести до жертв серед українців.

Повідомлялося, що до кінця дня 14 жовтня якість зв'язку "військового пакету" Starlink на українських дронах за швидкості до 160 км/год покращилася.