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Работа "военного пакета" Starlink на скорости восстановилась, - источники РБК-Украина

11:49 15.10.2026 Чт
1 мин
aimg Лев Шевченко
Фото: украинский военный из Starlink (Getty Images)

Ситуация с ограничением работы Starshiled в Украине улучшилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Минобороны.

По состоянию на 15 октября работа "военного пакета" Starlink - Starshield - в движении возобновилась и продолжается. Источники Минобороны фиксируют это по отчетам от военных подразделений.

Министерство обороны продолжает также коммуникацию по выяснению всех причин и обстоятельств вчерашних ограничений.

Читайте также: Минобороны контактирует с США, SpaceX и НАТО из-за ограничений Starlink, - источники РБК-Украина

14 октября работу "военного пакета" Starlink в Украине ограничили.

Терминалы Starshield перестали функционировать на скорости более 160 км/ч. Также это повлияло на работу дронов-перехватчиков, с помощью которых украинские защитники сбивают российские "шахеды".

Как отметил президент Владимир Зеленский, на фоне таких ограничений Россия начала одну из самых массовых атак на Украину. С ночи враг запустил сотни ударных беспилотников.

Обращаясь к Илону Маску, Зеленский призвал исправить ошибку, которая может привести к жертвам среди украинцев.

Сообщалось, что к концу дня 14 октября качество связи "военного пакета" Starlink на украинских дронах при скорости до 160 км/ч улучшилось.

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