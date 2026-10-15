Работа "военного пакета" Starlink на скорости восстановилась, - источники РБК-Украина
Ситуация с ограничением работы Starshiled в Украине улучшилась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Минобороны.
По состоянию на 15 октября работа "военного пакета" Starlink - Starshield - в движении возобновилась и продолжается. Источники Минобороны фиксируют это по отчетам от военных подразделений.
Министерство обороны продолжает также коммуникацию по выяснению всех причин и обстоятельств вчерашних ограничений.
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14 октября работу "военного пакета" Starlink в Украине ограничили.
Терминалы Starshield перестали функционировать на скорости более 160 км/ч. Также это повлияло на работу дронов-перехватчиков, с помощью которых украинские защитники сбивают российские "шахеды".
Как отметил президент Владимир Зеленский, на фоне таких ограничений Россия начала одну из самых массовых атак на Украину. С ночи враг запустил сотни ударных беспилотников.
Обращаясь к Илону Маску, Зеленский призвал исправить ошибку, которая может привести к жертвам среди украинцев.
Сообщалось, что к концу дня 14 октября качество связи "военного пакета" Starlink на украинских дронах при скорости до 160 км/ч улучшилось.