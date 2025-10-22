Робота, відпустка й компенсації: як може змінитись соцзахист військових в Україні

Сьогодні, 22 жовтня, Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроект №13646 щодо соціального захисту військовослужбовців базової військової служби, членів їх сімей та деяких інших питань.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на картку відповідного проекту закону.
Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроекту №13646 є законодавче врегулювання питання щодо соціального захисту:
Уточнюється, що документ було розроблено Міністерством оборони України на виконання резолюції прем'єр-міністра (№12375/51/1-24 від від 05.06.2024 року).
Він пропонує внести зміни до:
Крім того, законопроектом передбачено врегулювання питання:
Так, наприклад, військовослужбовцям базової військової служби можуть надати право залишитися на роботі у випадку звільнення працівників.
До стажу їхньої роботи зараховуватиметься час, коли людина не працювала, але за нею зберігалися місце роботи й зарплата (що надасть право на щорічну основну відпустку).
Крім того, працівникам, направленим для проходження базової військової служби, може виплачуватись грошова компенсація за всі невикористані ними дні щорічної відпустки.
Тим часом громадянам віком від 15 до 28 років після звільнення із базової військової служби може надаватись перше робоче місце на строк не менше двох років.
Насамкінець у пояснювальній записці висловлене очікування, що реалізація цього закону:
