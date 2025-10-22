Робота, відпустка й компенсації: як може змінитись соцзахист військових в Україні

Що саме пропонує змінити законопроект

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроекту №13646 є законодавче врегулювання питання щодо соціального захисту:

військовослужбовців базової військової служби;

членів їхніх сімей;

членів сімей загиблих (померлих) таких військовослужбовців.

Уточнюється, що документ було розроблено Міністерством оборони України на виконання резолюції прем'єр-міністра (№12375/51/1-24 від від 05.06.2024 року).

Він пропонує внести зміни до:

Кодексу законів про працю України;

законів України "Про відпустки", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцстрахування".

Крім того, законопроектом передбачено врегулювання питання:

виключення із ЗУ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" положень щодо підстав звільнення з військової служби та надання права особам, релігійні переконання яких перешкоджають проходженню строкової військової служби на проходження альтернативної (невійськової) служби, як таких що не належать до предмету правового регулювання цього закону;

запровадження шестиденного робочого тижня з одним вихідним днем для курсантів та слухачів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, закладів фахової передвищої військової освіти;

надання відпустки військовослужбовцям після звільнення з полону в особливий період із моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію, та під час дії воєнного стану.

Так, наприклад, військовослужбовцям базової військової служби можуть надати право залишитися на роботі у випадку звільнення працівників.

До стажу їхньої роботи зараховуватиметься час, коли людина не працювала, але за нею зберігалися місце роботи й зарплата (що надасть право на щорічну основну відпустку).

Крім того, працівникам, направленим для проходження базової військової служби, може виплачуватись грошова компенсація за всі невикористані ними дні щорічної відпустки.

Тим часом громадянам віком від 15 до 28 років після звільнення із базової військової служби може надаватись перше робоче місце на строк не менше двох років.

Насамкінець у пояснювальній записці висловлене очікування, що реалізація цього закону: