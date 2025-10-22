Работа, отпуск и компенсации: как может измениться соцзащита военных в Украине

Что именно предлагает изменить законопроект

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта №13646 является законодательное урегулирование вопроса о социальной защите:

военнослужащих базовой военной службы;

членов их семей;

членов семей погибших (умерших) таких военнослужащих.

Уточняется, что документ был разработан Министерством обороны Украины во исполнение резолюции премьер-министра (№12375/51/1-24 от 05.06.2024 года).

Он предлагает внести изменения в:

Кодекс законов о труде Украины;

законы Украины "Об отпусках", "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы", "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование".

Кроме того, законопроектом предусмотрено урегулирование вопроса:

исключения из ЗУ "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" положений об основаниях увольнения с военной службы и предоставления права лицам, религиозные убеждения которых препятствуют прохождению срочной военной службы на прохождение альтернативной (невоенной) службы, как таковых не относящихся к предмету правового регулирования этого закона;

введения шестидневной рабочей недели с одним выходным днем для курсантов и слушателей высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высших учебных заведений, учреждений профессионального предвысшего военного образования;

предоставления отпуска военнослужащим после освобождения из плена в особый период с момента объявления мобилизации до времени введения военного положения или до момента принятия решения о демобилизации, и во время действия военного положения.

Так, например, военнослужащим базовой военной службы могут предоставить право остаться на работе в случае увольнения работников.

В стаж их работы будет засчитываться время, когда человек не работал, но за ним сохранялись место работы и зарплата (что даст право на ежегодный основной отпуск).

Кроме того, работникам, направленным для прохождения базовой военной службы, может выплачиваться денежная компенсация за все неиспользованные ими дни ежегодного отпуска.

Между тем гражданам в возрасте от 15 до 28 лет после увольнения с базовой военной службы может предоставляться первое рабочее место на срок не менее двух лет.

В завершение в пояснительной записке высказано ожидание, что реализация этого закона: