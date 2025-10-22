Работа, отпуск и компенсации: как может измениться соцзащита военных в Украине

Сегодня, 22 октября, Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №13646 насчет социальной защиты военнослужащих базовой военной службы, членов их семей и некоторых других вопросов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту соответствующего проекта закона.
Согласно пояснительной записке, целью законопроекта №13646 является законодательное урегулирование вопроса о социальной защите:
Уточняется, что документ был разработан Министерством обороны Украины во исполнение резолюции премьер-министра (№12375/51/1-24 от 05.06.2024 года).
Он предлагает внести изменения в:
Кроме того, законопроектом предусмотрено урегулирование вопроса:
Так, например, военнослужащим базовой военной службы могут предоставить право остаться на работе в случае увольнения работников.
В стаж их работы будет засчитываться время, когда человек не работал, но за ним сохранялись место работы и зарплата (что даст право на ежегодный основной отпуск).
Кроме того, работникам, направленным для прохождения базовой военной службы, может выплачиваться денежная компенсация за все неиспользованные ими дни ежегодного отпуска.
Между тем гражданам в возрасте от 15 до 28 лет после увольнения с базовой военной службы может предоставляться первое рабочее место на срок не менее двух лет.
В завершение в пояснительной записке высказано ожидание, что реализация этого закона:
