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В Україні розширять права військових та їх родин: Кабмін підтримав новий законопроект

Середа 21 травня 2025 16:33
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В Україні розширять права військових та їх родин: Кабмін підтримав новий законопроект Ілюстративне фото: Кабмін розширив права військових та їх родин (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Кабінет Міністрів погодив законопроект, який пропонує покращити соціальний захист військовослужбовців строкової служби та їх сімей.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у Telegram написав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Хто підпадає під дію закону:

  • військовослужбовці базової військової служби (нова категорія);
  • строковики, які залишаються на службі - в полоні, на лікуванні, зниклі безвісти, у дисциплінарних частинах або на гауптвахтах;
  • члени сімей таких військових;
  • сімʼї загиблих/померлих.

Що передбачає законопроект

Новий законопроект поширює на зазначені категорії базовий пакет захисту:

  • право на відпустки;
  • пенсійне забезпечення;
  • допомоги у випадку безробіття;
  • державне страхування.

Також законопроект передбачає відпустку після полону звільненим військовослужбовцям. Вона буде надаватись у випадку, якщо навіть немає воєнного стану.

Також буде запроваджено 6-денний робочий тиждень з одним вихідним для:

  • курсантів вищих військових навчальних закладів;
  • слухачів військових навчальних підрозділів;
  • студентів фахової передвищої військової освіти.

Детально про те, на яку підтримку мають право військовослужбовці, які повернулися з російського полону або досі перебувають у ньому - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Кабінет Міністрів України
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