В Україні розширять права військових та їх родин: Кабмін підтримав новий законопроект

Кабінет Міністрів погодив законопроект, який пропонує покращити соціальний захист військовослужбовців строкової служби та їх сімей.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у Telegram написав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Хто підпадає під дію закону:

військовослужбовці базової військової служби (нова категорія);

строковики, які залишаються на службі - в полоні, на лікуванні, зниклі безвісти, у дисциплінарних частинах або на гауптвахтах;

члени сімей таких військових;

сімʼї загиблих/померлих.

Що передбачає законопроект

Новий законопроект поширює на зазначені категорії базовий пакет захисту:

право на відпустки;

пенсійне забезпечення;

допомоги у випадку безробіття;

державне страхування.

Також законопроект передбачає відпустку після полону звільненим військовослужбовцям. Вона буде надаватись у випадку, якщо навіть немає воєнного стану.

Також буде запроваджено 6-денний робочий тиждень з одним вихідним для: