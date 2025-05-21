В Україні розширять права військових та їх родин: Кабмін підтримав новий законопроект
Кабінет Міністрів погодив законопроект, який пропонує покращити соціальний захист військовослужбовців строкової служби та їх сімей.
Як повідомляє РБК-Україна, про це у Telegram написав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Хто підпадає під дію закону:
- військовослужбовці базової військової служби (нова категорія);
- строковики, які залишаються на службі - в полоні, на лікуванні, зниклі безвісти, у дисциплінарних частинах або на гауптвахтах;
- члени сімей таких військових;
- сімʼї загиблих/померлих.
Що передбачає законопроект
Новий законопроект поширює на зазначені категорії базовий пакет захисту:
- право на відпустки;
- пенсійне забезпечення;
- допомоги у випадку безробіття;
- державне страхування.
Також законопроект передбачає відпустку після полону звільненим військовослужбовцям. Вона буде надаватись у випадку, якщо навіть немає воєнного стану.
Також буде запроваджено 6-денний робочий тиждень з одним вихідним для:
- курсантів вищих військових навчальних закладів;
- слухачів військових навчальних підрозділів;
- студентів фахової передвищої військової освіти.
Детально про те, на яку підтримку мають право військовослужбовці, які повернулися з російського полону або досі перебувають у ньому - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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