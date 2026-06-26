Робота в Одесі та Карпатах: кому готові платити до 42 тисяч і де зарплати зросли найбільше

Напередодні літнього сезону в Одесі та Карпатах традиційно зростає попит на працівників у сфері торгівлі, готельно-ресторанного бізнесу та обслуговування. Разом із цим роботодавці підвищують зарплати, а конкуренція за окремі вакансії залишається високою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.

Головне: Старт курортного сезону: Напередодні літнього сезону в Одесі та Карпатах традиційно злетів попит на працівників у сферах торгівлі, готельно-ресторанного бізнесу та обслуговування.

Напередодні літнього сезону в Одесі та Карпатах традиційно злетів попит на працівників у сферах торгівлі, готельно-ресторанного бізнесу та обслуговування. Ситуація в Одесі: Найвищі зарплати у місті пропонують водіям, кухарям та вантажникам.

Найвищі зарплати у місті пропонують водіям, кухарям та вантажникам. Тренди в Карпатах: Кількість вакансій у гірському регіоні за рік зросла на 13%. Найбільше тут заробляють водії та різноробочі.

Кількість вакансій у гірському регіоні за рік зросла на 13%. Найбільше тут заробляють водії та різноробочі. Де доходи впали: У Карпатському регіоні зафіксовано різке зниження заробітків для низькокваліфікованого персоналу.

У Карпатському регіоні зафіксовано різке зниження заробітків для низькокваліфікованого персоналу. Конкуренція за роботу: Якщо в Одесі кандидати найактивніше шукають місця адміністраторів, то у Карпатах найбільший конкурс спостерігається на вакансію охоронця.

Які вакансії найпопулярніші в Одесі

В Одесі найбільше роботодавці шукають продавців, водіїв, кухарів, вантажників, різноробочих, прибиральниць, бариста та офіціантів.

Найвищі медіанні зарплати пропонують:

водіям - 42,5 тис. гривень;

- 42,5 тис. гривень; кухарям - 30 тис. гривень;

- 30 тис. гривень; вантажникам - 29 тис. гривень;

- 29 тис. гривень; різноробочим - 27,5 тис. гривень;

- 27,5 тис. гривень; продавцям - 26 тис. гривень;

- 26 тис. гривень; офіціантам - 25 тис. гривень;

- 25 тис. гривень; бариста - 22,5 тис. гривень;

- 22,5 тис. гривень; прибиральницям - 16 тис. гривень.

За рік зарплати в більшості популярних професій зросли. Найбільше - у вантажників (+29%), кухарів (+20%), прибиральниць (+18%), продавців (+16%) і водіїв (+13%).

Водночас кількість вакансій в Одесі майже не змінилася порівняно з минулим роком, збільшившись лише на 1%.

На які вакансії найбільша конкуренція

Найбільше відгуків серед пошукачів роботи в Одесі отримують вакансії адміністратора - майже 11 кандидатів на одне оголошення.

Також високою є конкуренція за вакансії різноробочого (8 відгуків), бариста (7), прибиральниці та охоронця (по 6). На вакансію водія в середньому припадає п'ять відгуків, кухаря - три.

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Яка ситуація з роботою у Карпатах

У туристичних районах Карпат роботодавці також активно шукають персонал. Найбільший попит мають продавці, кухарі, водії, адміністратори, покоївки, прибиральниці, різноробочі та вантажники.

Медіанні зарплати становлять:

водій - 32,5 тис. гривень;

- 32,5 тис. гривень; різноробочий - 30 тис. гривень;

- 30 тис. гривень; кухар - 25 тис. гривень;

- 25 тис. гривень; покоївка - 22,5 тис. гривень;

- 22,5 тис. гривень; адміністратор - 22 тис. гривень;

- 22 тис. гривень; вантажник - 21,3 тис. гривень;

- 21,3 тис. гривень; продавець - 18,5 тис. гривень;

- 18,5 тис. гривень; прибиральниця - 14,9 тис. гривень.

Кількість вакансій у Карпатському регіоні за рік зросла майже на 13%.

При цьому зарплати зросли не для всіх професій. Найбільше додали водії (+30%), торгові представники (+25%), продавці (+23%) і покоївки (+15%). Водночас медіанний дохід вантажників зменшився на 25%, а прибиральниць - на 28%.

Попит серед кандидатів залишається високим

За даними аналітиків, найбільша конкуренція у Карпатах спостерігається за вакансії охоронця - у середньому 12 відгуків на одне оголошення. Також активно шукають роботу покоївки (7 відгуків), будівельники (6), водії та офіціанти (по 5).