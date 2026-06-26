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Робота в Одесі та Карпатах: кому готові платити до 42 тисяч і де зарплати зросли найбільше

06:40 26.06.2026 Пт
3 хв
Які спеціалісти затребувані найбільше влітку 2026 року?
aimg Тетяна Веремєєва
Робота в Одесі та Карпатах: кому готові платити до 42 тисяч і де зарплати зросли найбільше Фото: Влітку зростає попит на кухарів (Getty Images)
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Напередодні літнього сезону в Одесі та Карпатах традиційно зростає попит на працівників у сфері торгівлі, готельно-ресторанного бізнесу та обслуговування. Разом із цим роботодавці підвищують зарплати, а конкуренція за окремі вакансії залишається високою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.

Головне:

  • Старт курортного сезону: Напередодні літнього сезону в Одесі та Карпатах традиційно злетів попит на працівників у сферах торгівлі, готельно-ресторанного бізнесу та обслуговування.
  • Ситуація в Одесі: Найвищі зарплати у місті пропонують водіям, кухарям та вантажникам.
  • Тренди в Карпатах: Кількість вакансій у гірському регіоні за рік зросла на 13%. Найбільше тут заробляють водії та різноробочі.
  • Де доходи впали: У Карпатському регіоні зафіксовано різке зниження заробітків для низькокваліфікованого персоналу.
  • Конкуренція за роботу: Якщо в Одесі кандидати найактивніше шукають місця адміністраторів, то у Карпатах найбільший конкурс спостерігається на вакансію охоронця.

Які вакансії найпопулярніші в Одесі

В Одесі найбільше роботодавці шукають продавців, водіїв, кухарів, вантажників, різноробочих, прибиральниць, бариста та офіціантів.

Найвищі медіанні зарплати пропонують:

  • водіям - 42,5 тис. гривень;
  • кухарям - 30 тис. гривень;
  • вантажникам - 29 тис. гривень;
  • різноробочим - 27,5 тис. гривень;
  • продавцям - 26 тис. гривень;
  • офіціантам - 25 тис. гривень;
  • бариста - 22,5 тис. гривень;
  • прибиральницям - 16 тис. гривень.

За рік зарплати в більшості популярних професій зросли. Найбільше - у вантажників (+29%), кухарів (+20%), прибиральниць (+18%), продавців (+16%) і водіїв (+13%).

Водночас кількість вакансій в Одесі майже не змінилася порівняно з минулим роком, збільшившись лише на 1%.

На які вакансії найбільша конкуренція

Найбільше відгуків серед пошукачів роботи в Одесі отримують вакансії адміністратора - майже 11 кандидатів на одне оголошення.

Також високою є конкуренція за вакансії різноробочого (8 відгуків), бариста (7), прибиральниці та охоронця (по 6). На вакансію водія в середньому припадає п'ять відгуків, кухаря - три.

Читайте також: Де в Україні платять найвищі зарплати сезонним працівникам

Яка ситуація з роботою у Карпатах

У туристичних районах Карпат роботодавці також активно шукають персонал. Найбільший попит мають продавці, кухарі, водії, адміністратори, покоївки, прибиральниці, різноробочі та вантажники.

Медіанні зарплати становлять:

  • водій - 32,5 тис. гривень;
  • різноробочий - 30 тис. гривень;
  • кухар - 25 тис. гривень;
  • покоївка - 22,5 тис. гривень;
  • адміністратор - 22 тис. гривень;
  • вантажник - 21,3 тис. гривень;
  • продавець - 18,5 тис. гривень;
  • прибиральниця - 14,9 тис. гривень.

Кількість вакансій у Карпатському регіоні за рік зросла майже на 13%.

При цьому зарплати зросли не для всіх професій. Найбільше додали водії (+30%), торгові представники (+25%), продавці (+23%) і покоївки (+15%). Водночас медіанний дохід вантажників зменшився на 25%, а прибиральниць - на 28%.

Попит серед кандидатів залишається високим

За даними аналітиків, найбільша конкуренція у Карпатах спостерігається за вакансії охоронця - у середньому 12 відгуків на одне оголошення. Також активно шукають роботу покоївки (7 відгуків), будівельники (6), водії та офіціанти (по 5).

Раніше РБК-Україна писало, як змінився ринок праці у прифронтових регіонах України. Дослідження показало, що роботодавці найчастіше шукають продавців, водіїв і різноробочих, тоді як попит на офісних і креативних спеціалістів суттєво скоротився через війну.

Також ми розповідали про найбільш оплачувані затребувані професії в Україні у 2026 році. У Державній службі зайнятості повідомили, що зарплати вище середньої по країні отримують журналісти, інженери з програмного забезпечення та начальники змін у промисловості.

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