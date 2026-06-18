Робота на літо: де в Україні платять найвищі зарплати сезонним працівникам

Напередодні літнього сезону в Україні зростає кількість пропозицій сезонної та тимчасової роботи. Також зростає і конкуренція за такі вакансії. У деяких регіонах вона сягає понад 15 кандидатів на одне місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Робота.

Головне: Популярні вакансії: Найбільше пропозицій - для різноробочих та студентів без досвіду.

Найбільше пропозицій - для різноробочих та студентів без досвіду. Топ-зарплат за професіями: Серед сезонних вакансій найбільше готові платити кухарям, водіям та будівельникам.

Серед сезонних вакансій найбільше готові платити кухарям, водіям та будівельникам. Де найбільше грошей: Найвищі медіанні зарплати для сезонних працівників пропонують на заході України.

Найвищі медіанні зарплати для сезонних працівників пропонують на заході України. Де найбільше вакансій: За кількістю оголошень лідирують Київська, Одеська, Дніпропетровська та Львівська області. Натомість у прифронтових регіонах зафіксовано спад.

За кількістю оголошень лідирують Київська, Одеська, Дніпропетровська та Львівська області. Натомість у прифронтових регіонах зафіксовано спад. Шалена конкуренція: Найважче влаштуватися на літній підробіток у Вінницькій області, де на одну вакансію претендує в середньому 16 кандидатів.

Де найбільше сезонних вакансій

У травні 2026 року найбільше пропозицій сезонної роботи було для різноробочих. Медіанна зарплата на таких посадах становила 18,7 тисячі гривень.

Також роботодавці активно шукали працівників у категорії "Початок кар'єри", де пропонують роботу студентам та кандидатам без досвіду. Медіанна зарплата тут становить 24,3 тисячі гривень.

Крім того, сезонних працівників шукали на такі посади:

продавець - 24,8 тис. гривень;

- 24,8 тис. гривень; кухар - 33 тис. гривень;

- 33 тис. гривень; водій - 32 тис. гривень;

- 32 тис. гривень; будівельник - 25,5 тис. гривень;

- 25,5 тис. гривень; прибиральник - 19 тис. гривень;

- 19 тис. гривень; вантажник - 24,5 тис. гривень;

- 24,5 тис. гривень; офіціант - 22,5 тис. гривень.

Які вакансії стали популярнішими

Порівняно з травнем минулого року попит роботодавців на окремі професії суттєво зріс. Найбільше виросла кількість вакансій для:

вантажників (+68%);

барист (+57%);

кухарів (+23%);

шиномонтажників (+21%).

Водночас менше оголошень стало для різноробочих (-18%), будівельників (-32%), офіціантів (-22%) та охоронців (-14%).

В OLX зазначають, що попри зміни в окремих категоріях структура сезонного ринку праці залишається стабільною. Найбільше вакансій традиційно пропонують сфери логістики, торгівлі, громадського харчування та будівництва.

Де найбільше роботи

Лідером за кількістю сезонних вакансій залишається Київська область.

До регіонів із найбільшою кількістю пропозицій також увійшли:

Одеська область;

Дніпропетровська область;

Львівська область;

Полтавська область;

Харківська область;

Волинська область.

Натомість суттєве скорочення кількості сезонних вакансій зафіксували в прифронтових регіонах, зокрема у Донецькій, Херсонській та Миколаївській областях.

Де пропонують найвищі зарплати

Найвищі зарплати для сезонних працівників роботодавці пропонують на заході України.

Лідером стала Тернопільська область із медіанною зарплатою 29 тисяч гривень.

До трійки також увійшли:

Волинська область - 28,4 тис. гривень;

- 28,4 тис. гривень; Львівська область - 27,3 тис. гривень.

У Київській, Одеській та Рівненській областях сезонним працівникам пропонують від 26 до 26,5 тисячі гривень на місяць.

Де найвища конкуренція за вакансії

Найбільший попит на сезонний підробіток аналітики зафіксували у Вінницькій області, де на одну вакансію припадає в середньому 16 відгуків.

Також висока конкуренція спостерігається у:

Дніпропетровській та Рівненській областях - по 13 відгуків на вакансію;

- по 13 відгуків на вакансію; Чернівецькій та Одеській областях - по 10 відгуків;

- по 10 відгуків; Київській області - 9 відгуків на одне оголошення.

В OLX Робота зазначають, що напередодні літа сезонна зайнятість залишається одним із найактивніших сегментів ринку праці. Водночас ситуація відрізняється залежно від регіону: найбільше вакансій пропонують великі економічні центри, а найвищі зарплати нині можна знайти переважно в західних областях України.