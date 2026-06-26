ua en ru
Пт, 26 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Работа в Одессе и Карпатах: кому готовы платить до 42 тысяч и где зарплаты выросли больше всего

06:40 26.06.2026 Пт
3 мин
Какие специалисты востребованы больше всего летом 2026 года?
aimg Татьяна Веремеева
Работа в Одессе и Карпатах: кому готовы платить до 42 тысяч и где зарплаты выросли больше всего Фото: Летом растет спрос на поваров (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В преддверии летнего сезона в Одессе и Карпатах традиционно растет спрос на работников в сфере торговли, гостинично-ресторанного бизнеса и обслуживания. При этом работодатели повышают зарплаты, а конкуренция за отдельные вакансии остается высокой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

Главное:

  • Старт курортного сезона: В преддверии летнего сезона в Одессе и Карпатах традиционно взлетел спрос на работников в сферах торговли, гостинично-ресторанного бизнеса и обслуживания.
  • Ситуация в Одессе: Самые высокие зарплаты в городе предлагают водителям, поварам и грузчикам.
  • Тренды в Карпатах: Количество вакансий в горном регионе за год выросло на 13%. Больше всего здесь зарабатывают водители и разнорабочие.
  • Где доходы упали: В Карпатском регионе зафиксировано резкое понижение заработков для низкоквалифицированного персонала.
  • Конкуренция за работу: Если в Одессе кандидаты активно ищут места администраторов, то в Карпатах самый большой конкурс наблюдается на вакансию охранника.

Какие вакансии самые популярные в Одессе

В Одессе больше всего работодатели ищут продавцов, водителей, поваров, грузчиков, разнорабочих, уборщиц, баристов и официантов.

Самые высокие медианные зарплаты предлагают:

  • водителям - 42,5 тыс. гривен;
  • поварам - 30 тыс. гривен;
  • грузчикам - 29 тыс. гривен;
  • разнорабочим - 27,5 тыс. гривен;
  • продавцам - 26 тыс. гривен;
  • официантам - 25 тыс. гривен;
  • бариста - 22,5 тыс. гривен;
  • уборщицам - 16 тыс. гривен.

За год зарплаты в большинстве популярных профессий выросли. Больше всего - у грузчиков (+29%), поваров (+20%), уборщиц (+18%), продавцов (+16%) и водителей (+13%).

В то же время, количество вакансий в Одессе почти не изменилось по сравнению с прошлым годом, увеличившись лишь на 1%.

На какие вакансии самая большая конкуренция

Больше всего отзывов среди соискателей работы в Одессе получают вакансии администратора - почти 11 кандидатов на одно объявление.

Также высока конкуренция за вакансии разнорабочего (8 отзывов), бариста (7), уборщицы и охранника (по 6). На вакансию водителя в среднем приходится пять отзывов, повара - три.

Читайте также: Где в Украине платят самые высокие зарплаты сезонным работникам

Какая ситуация с работой в Карпатах

В туристических районах Карпат работодатели активно ищут персонал. Наибольшим спросом пользуются продавцы, повара, водители, администраторы, горничные, уборщицы, разнорабочие и грузчики.

Медианные зарплаты составляют:

  • водитель - 32,5 тыс. гривен;
  • разнорабочий - 30 тыс. гривен;
  • повар - 25 тыс. гривен;
  • горничная - 22,5 тыс. гривен;
  • администратор - 22 тыс. гривен;
  • грузчик - 21,3 тыс. гривен;
  • продавец - 18,5 тыс. гривен;
  • уборщица - 14,9 тыс. гривен.

Количество вакансий в Карпатском регионе за год выросло почти на 13%.

При этом зарплаты выросли не для всех профессий. Больше всего добавили водители (+30%), торговые представители (+25%), продавцы (+23%) и горничные (+15%). В то же время медианный доход грузчиков уменьшился на 25%, а уборщиц - на 28%.

Спрос среди кандидатов остается высоким

По данным аналитиков, самая большая конкуренция в Карпатах наблюдается за вакансии охранника - в среднем 12 отзывов на одно объявление. Также активно ищут работу горничной (7 отзывов), строителей (6), водителей и официантов (по 5).

Ранее РБК-Украина писало, как изменился рынок труда в прифронтовых регионах Украины. Исследование показало, что работодатели чаще всего ищут продавцов, водителей и разнорабочих, тогда как спрос на офисных и креативных специалистов существенно сократился из-за войны.

Также мы рассказывали о наиболее оплачиваемых востребованных профессиях в Украине в 2026 году. В Государственной службе занятости сообщили, что зарплаты выше средней по стране получают журналисты, инженеры по программному обеспечению и начальники смен в промышленности.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Работа в Украине Зарплата в Украине Карпаты Одесса
Новости
На Москву вновь летят неизвестные дроны, мэр говорит о "сбитиях"
На Москву вновь летят неизвестные дроны, мэр говорит о "сбитиях"
Аналитика
Вернутся ли отключения света летом: интервью с главой "Укрэнерго"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Вернутся ли отключения света летом: интервью с главой "Укрэнерго"