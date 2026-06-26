Работа в Одессе и Карпатах: кому готовы платить до 42 тысяч и где зарплаты выросли больше всего

В преддверии летнего сезона в Одессе и Карпатах традиционно растет спрос на работников в сфере торговли, гостинично-ресторанного бизнеса и обслуживания. При этом работодатели повышают зарплаты, а конкуренция за отдельные вакансии остается высокой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

Главное: Старт курортного сезона: В преддверии летнего сезона в Одессе и Карпатах традиционно взлетел спрос на работников в сферах торговли, гостинично-ресторанного бизнеса и обслуживания.

В преддверии летнего сезона в Одессе и Карпатах традиционно взлетел спрос на работников в сферах торговли, гостинично-ресторанного бизнеса и обслуживания. Ситуация в Одессе: Самые высокие зарплаты в городе предлагают водителям, поварам и грузчикам.

Самые высокие зарплаты в городе предлагают водителям, поварам и грузчикам. Тренды в Карпатах: Количество вакансий в горном регионе за год выросло на 13%. Больше всего здесь зарабатывают водители и разнорабочие.

Количество вакансий в горном регионе за год выросло на 13%. Больше всего здесь зарабатывают водители и разнорабочие. Где доходы упали: В Карпатском регионе зафиксировано резкое понижение заработков для низкоквалифицированного персонала.

В Карпатском регионе зафиксировано резкое понижение заработков для низкоквалифицированного персонала. Конкуренция за работу: Если в Одессе кандидаты активно ищут места администраторов, то в Карпатах самый большой конкурс наблюдается на вакансию охранника.

Какие вакансии самые популярные в Одессе

В Одессе больше всего работодатели ищут продавцов, водителей, поваров, грузчиков, разнорабочих, уборщиц, баристов и официантов.

Самые высокие медианные зарплаты предлагают:

водителям - 42,5 тыс. гривен;

- 42,5 тыс. гривен; поварам - 30 тыс. гривен;

- 30 тыс. гривен; грузчикам - 29 тыс. гривен;

- 29 тыс. гривен; разнорабочим - 27,5 тыс. гривен;

- 27,5 тыс. гривен; продавцам - 26 тыс. гривен;

- 26 тыс. гривен; официантам - 25 тыс. гривен;

- 25 тыс. гривен; бариста - 22,5 тыс. гривен;

- 22,5 тыс. гривен; уборщицам - 16 тыс. гривен.

За год зарплаты в большинстве популярных профессий выросли. Больше всего - у грузчиков (+29%), поваров (+20%), уборщиц (+18%), продавцов (+16%) и водителей (+13%).

В то же время, количество вакансий в Одессе почти не изменилось по сравнению с прошлым годом, увеличившись лишь на 1%.

На какие вакансии самая большая конкуренция

Больше всего отзывов среди соискателей работы в Одессе получают вакансии администратора - почти 11 кандидатов на одно объявление.

Также высока конкуренция за вакансии разнорабочего (8 отзывов), бариста (7), уборщицы и охранника (по 6). На вакансию водителя в среднем приходится пять отзывов, повара - три.

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Какая ситуация с работой в Карпатах

В туристических районах Карпат работодатели активно ищут персонал. Наибольшим спросом пользуются продавцы, повара, водители, администраторы, горничные, уборщицы, разнорабочие и грузчики.

Медианные зарплаты составляют:

водитель - 32,5 тыс. гривен;

- 32,5 тыс. гривен; разнорабочий - 30 тыс. гривен;

- 30 тыс. гривен; повар - 25 тыс. гривен;

- 25 тыс. гривен; горничная - 22,5 тыс. гривен;

- 22,5 тыс. гривен; администратор - 22 тыс. гривен;

- 22 тыс. гривен; грузчик - 21,3 тыс. гривен;

- 21,3 тыс. гривен; продавец - 18,5 тыс. гривен;

- 18,5 тыс. гривен; уборщица - 14,9 тыс. гривен.

Количество вакансий в Карпатском регионе за год выросло почти на 13%.

При этом зарплаты выросли не для всех профессий. Больше всего добавили водители (+30%), торговые представители (+25%), продавцы (+23%) и горничные (+15%). В то же время медианный доход грузчиков уменьшился на 25%, а уборщиц - на 28%.

Спрос среди кандидатов остается высоким

По данным аналитиков, самая большая конкуренция в Карпатах наблюдается за вакансии охранника - в среднем 12 отзывов на одно объявление. Также активно ищут работу горничной (7 отзывов), строителей (6), водителей и официантов (по 5).