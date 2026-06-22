Три найпопулярніші професії з зарплатою 30+: у Службі зайнятості склали рейтинг

Фото: у Службі занятості назвали три популярні професії з зарплатою від 30 тисяч (freepic.com)

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Держслужба зайнятості оприлюднила дані про найбільш актуальні вакансії з доходом вище середнього по країні. Згідно зі статистикою 2026 року, понад 30 тисяч гривень платять представникам тьох популярних професій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу зайнятості.