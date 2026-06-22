Три найпопулярніші професії з зарплатою 30+: у Службі зайнятості склали рейтинг
17:38 22.06.2026 Пн
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Хто потрапив у топ-3?
Фото: у Службі занятості назвали три популярні професії з зарплатою від 30 тисяч (freepic.com)
Держслужба зайнятості оприлюднила дані про найбільш актуальні вакансії з доходом вище середнього по країні. Згідно зі статистикою 2026 року, понад 30 тисяч гривень платять представникам тьох популярних професій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу зайнятості.
Згідно з останніми даними Державної служби статистики України, середня заробітна плата у 2026 році становить 30,5 тис. гривень.
А на зарплату від 31 до 38 тисяч гривень можуть розраховувати українці, які працюють у сферах журналістики, ІТ та промисловості.
До списку найбільш затребуваних професій із доходом вище середнього увійшли:
- Журналіст. Спеціалісти, які займаються пошуком, обробленням та поширенням актуальної інформації, отримують в середньому 38 200 гривень. Найвищі зарплати в цій сфері фіксують у військових частинах та англомовних медіа.
- Інженер з програмного забезпечення. Фахівці з проєктування, розробки та супроводу ПЗ заробляють близько 34 833 гривень. Найбільші виплати пропонують спеціалістам рівня Senior та Lead у напрямках ШІ (AI), Machine Learning та Cloud Architecture.
- Начальник зміни у промисловості. Організація безперебійного робочого процесу, контроль виробничого плану та управління персоналом оцінюються в середньому у 31 тисячу гривень. Вищий рівень доходу пропонують фахівцям зі значним досвідом управління великими колективами.