Робота на межі при -15°C: водолази з Черкас провели унікальну операцію на ТЕЦ Києва після удару

Про деталі складної місії розповів Андрій Власенко - начальник групи спеціальних робіт підвищеної складності на водних об’єктах ДСНС Черкаської області - у новому випуску проєкту "Герої". Разом із колегами він брав участь у порятунку критично важливого обладнання однієї зі столичних теплоелектроцентралей, яка зазнала ворожого удару.

Так, після російського обстрілу однієї з київських ТЕЦ виникла критична потреба у відновленні підводного обладнання.

При цьому головним ворогом саперів став не лише метал, а й холод:

Температурний режим: При -15°C на поверхні спорядження миттєво вкривається кригою.

Часові обмеження: Навіть у найкращих гідрокостюмах та професійній термобілизні перебувати у воді можна не більше 40 хвилин. Далі настає небезпечне переохолодження.

Психологічний тиск: Робота проводилася в умовах обмеженої видимості та під загрозою нових атак.

"За самопочуттям - краще два рази зануритися під воду, ніж пересидіти на поверхні та отримати охолодження", - ділиться досвідом 45-річний Андрій Власенко.

6 днів боротьби за світло

Спецоперація тривала майже тиждень. Протягом шести днів водолази-сапери буквально по сантиметру відновлювали пошкоджені вузли станції. Унікальні кадри, оприлюднені МВС України, демонструють процес, який зазвичай залишається прихованим під товщею води: роботу з масивними конструкціями в крижаній темряві.

Результат

Завдяки професіоналізму черкаської групи обладнання ТЕЦ вдалося врятувати. Це дозволило енергетикам продовжити ремонтні роботи та забезпечити теплом тисячі киян. Кожна хвилина під водою в таких умовах — це не просто виконання обов'язку, а справжній подвиг заради того, щоб у домівках було світло.