Работа на пределе при -15°C: водолазы из Черкасс провели уникальную операцию на ТЭЦ Киева после удара

О деталях сложной миссии рассказал Андрей Власенко - начальник группы специальных работ повышенной сложности на водных объектах ГСЧС Черкасской области - в новом выпуске проекта "Герои". Вместе с коллегами он участвовал в спасении критически важного оборудования одной из столичных теплоэлектроцентралей, которая подверглась вражескому удару.

Так, после российского обстрела одной из киевских ТЭЦ возникла критическая потребность в восстановлении подводного оборудования.

При этом главным врагом саперов стал не только металл, но и холод:

Температурный режим: При -15°C на поверхности снаряжение мгновенно покрывается льдом.

Временные ограничения: Даже в лучших гидрокостюмах и профессиональном термобелье находиться в воде можно не более 40 минут. Далее наступает опасное переохлаждение.

Психологическое давление: Работа проводилась в условиях ограниченной видимости и под угрозой новых атак.

"По самочувствию - лучше два раза погрузиться под воду, чем пересидеть на поверхности и получить охлаждение", - делится опытом 45-летний Андрей Власенко.

6 дней борьбы за свет

Спецоперация длилась почти неделю. В течение шести дней водолазы-саперы буквально по сантиметру восстанавливали поврежденные узлы станции. Уникальные кадры, обнародованные МВД Украины, демонстрируют процесс, который обычно остается скрытым под толщей воды: работу с массивными конструкциями в ледяной темноте.

Результат

Благодаря профессионализму черкасской группы оборудование ТЭЦ удалось спасти. Это позволило энергетикам продолжить ремонтные работы и обеспечить теплом тысячи киевлян. Каждая минута под водой в таких условиях - это не просто выполнение долга, а настоящий подвиг ради того, чтобы в домах был свет.