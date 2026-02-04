ua en ru
Робота на межі при -15°C: водолази з Черкас провели унікальну операцію на ТЕЦ Києва після удару

Середа 04 лютого 2026 02:20
UA EN RU
Робота на межі при -15°C: водолази з Черкас провели унікальну операцію на ТЕЦ Києва після удару Ілюстративне фото: водолази ДСНС (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Водолази-сапери з Черкас врятували обладнання київської ТЕЦ, провівши унікальну спецоперацію в крижаній воді після ворожого обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України в Facebook.

Читайте також: Ремонт Дарницької теплоенергоцентралі триватиме тривалий час через масштабні пошкодження, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Про деталі складної місії розповів Андрій Власенко - начальник групи спеціальних робіт підвищеної складності на водних об’єктах ДСНС Черкаської області - у новому випуску проєкту "Герої". Разом із колегами він брав участь у порятунку критично важливого обладнання однієї зі столичних теплоелектроцентралей, яка зазнала ворожого удару.

Так, після російського обстрілу однієї з київських ТЕЦ виникла критична потреба у відновленні підводного обладнання.

При цьому головним ворогом саперів став не лише метал, а й холод:

  • Температурний режим: При -15°C на поверхні спорядження миттєво вкривається кригою.

  • Часові обмеження: Навіть у найкращих гідрокостюмах та професійній термобілизні перебувати у воді можна не більше 40 хвилин. Далі настає небезпечне переохолодження.

  • Психологічний тиск: Робота проводилася в умовах обмеженої видимості та під загрозою нових атак.

"За самопочуттям - краще два рази зануритися під воду, ніж пересидіти на поверхні та отримати охолодження", - ділиться досвідом 45-річний Андрій Власенко.

6 днів боротьби за світло

Спецоперація тривала майже тиждень. Протягом шести днів водолази-сапери буквально по сантиметру відновлювали пошкоджені вузли станції. Унікальні кадри, оприлюднені МВС України, демонструють процес, який зазвичай залишається прихованим під товщею води: роботу з масивними конструкціями в крижаній темряві.

Результат

Завдяки професіоналізму черкаської групи обладнання ТЕЦ вдалося врятувати. Це дозволило енергетикам продовжити ремонтні роботи та забезпечити теплом тисячі киян. Кожна хвилина під водою в таких умовах — це не просто виконання обов'язку, а справжній подвиг заради того, щоб у домівках було світло.

Нагадаємо, у вівторок, 3 лютого, у -25 морозу РФ вдарила по багатоповерхівках і теплоелектроцентралях - по ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі.

