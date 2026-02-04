ua en ru
Работа на пределе при -15°C: водолазы из Черкасс провели уникальную операцию на ТЭЦ Киева после удара

Среда 04 февраля 2026 02:20
UA EN RU
Работа на пределе при -15°C: водолазы из Черкасс провели уникальную операцию на ТЭЦ Киева после удара Иллюстративное фото: водолазы ГСЧС (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Водолазы-саперы из Черкасс спасли оборудование киевской ТЭЦ, проведя уникальную спецоперацию в ледяной воде после вражеского обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины в Facebook.

Читайте также: Ремонт Дарницкой теплоэнергоцентрали продлится долгое время из-за масштабных повреждений, сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

О деталях сложной миссии рассказал Андрей Власенко - начальник группы специальных работ повышенной сложности на водных объектах ГСЧС Черкасской области - в новом выпуске проекта "Герои". Вместе с коллегами он участвовал в спасении критически важного оборудования одной из столичных теплоэлектроцентралей, которая подверглась вражескому удару.

Так, после российского обстрела одной из киевских ТЭЦ возникла критическая потребность в восстановлении подводного оборудования.

При этом главным врагом саперов стал не только металл, но и холод:

  • Температурный режим: При -15°C на поверхности снаряжение мгновенно покрывается льдом.

  • Временные ограничения: Даже в лучших гидрокостюмах и профессиональном термобелье находиться в воде можно не более 40 минут. Далее наступает опасное переохлаждение.

  • Психологическое давление: Работа проводилась в условиях ограниченной видимости и под угрозой новых атак.

"По самочувствию - лучше два раза погрузиться под воду, чем пересидеть на поверхности и получить охлаждение", - делится опытом 45-летний Андрей Власенко.

6 дней борьбы за свет

Спецоперация длилась почти неделю. В течение шести дней водолазы-саперы буквально по сантиметру восстанавливали поврежденные узлы станции. Уникальные кадры, обнародованные МВД Украины, демонстрируют процесс, который обычно остается скрытым под толщей воды: работу с массивными конструкциями в ледяной темноте.

Результат

Благодаря профессионализму черкасской группы оборудование ТЭЦ удалось спасти. Это позволило энергетикам продолжить ремонтные работы и обеспечить теплом тысячи киевлян. Каждая минута под водой в таких условиях - это не просто выполнение долга, а настоящий подвиг ради того, чтобы в домах был свет.

Напомним, во вторник, 3 февраля, в -25 мороза РФ ударила по многоэтажкам и теплоэлектроцентралям - по ТЭЦ и ТЭС, которые работали исключительно в режиме обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре.

