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Робота мережі стабільна, однак є винятки. Vodafone та lifecell попередили про труднощі

Фото: Vodafone та lifecell попередили про труднощі (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

На тлі масштабного збою у мобільного оператора "Київстар", lifecell та Vodafone попередили українців про деякі труднощі. Водночас робота мереж залишається стабільною.

Про складнощі, які виникли у lifecell та Vodafone на тлі збою в "Київстар" - в матеріалі РБК-Україна.

lifecell

"Друзі, у нас суттєво збільшилась кількість звернень у кол-центр, соціальні мережі та через інші канали комунікації. Саме тому декому з вас доводиться чекати на нашу відповідь трохи довше. Водночас робота нашої мережі наразі стабільна", - пише пресслужба

З чим можуть виникнути труднощі: 

  • з поповненням рахунку;
  • активацією нових абонентів;
  • роботою сайту, а також застосунку.

Vodafone

"Друзі, через велике навантаження на наші канали обслуговування сьогодні у декого з вас можуть бути обмеження у використанні цих каналів", - розповіли у Vodafone. 

Водночас пресслужба мобільного оператора відзначила, що послуги працюють стабільно, як й мережа загалом. 

Збій у "Київстар"

Внаслідок хакерської атаки, сьогодні, 12 грудня, стався  масштабний технічний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар". Користувачі повідомляють про відсутність мобільного зв'язку, інтернету, а також проблеми з роботою сайту оператора й офіційного застосунку. 

Збій у мобільного оператора призвів й до інших проблем, у тому ж числі, які пов'язані із вуличним освітленням, роботою "гарячих ліній", терміналів, банкоматів й оплатою проїзду.

Детальніше про це читайте в матеріалі "Київстар" атакують. Що відомо про масштабний збій та коли відновлять зв'язок".

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