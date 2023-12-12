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Работа сети стабильна, однако есть исключения. Vodafone и lifecell предупредили о трудностях

Фото: Vodafone и lifecell предупредили о трудностях (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

На фоне масштабного сбоя у мобильного оператора "Киевстар", lifecell и Vodafone предупредили украинцев о некоторых трудностях. В то же время работа сетей остается стабильной.

О сложностях, возникших у lifecell и Vodafone на фоне сбоя в "Киевстаре" - в материале РБК-Украина.

lifecell

"Друзья, у нас существенно увеличилось количество обращений в колл-центр, социальные сети и через другие каналы коммуникации. Именно поэтому некоторым из вас приходится ждать наш ответ немного дольше. В то же время работа нашей сети пока стабильна", - пишет пресс-служба

С чем могут возникнуть трудности: 

  • с пополнением счета;
  • активацией новых абонентов;
  • работой сайта, а также приложения.

Vodafone

"Друзья, из-за большой нагрузки на наши каналы обслуживания сегодня у некоторых из вас могут быть ограничения в использовании этих каналов", - рассказали в Vodafone. 

В то же время пресс-служба мобильного оператора отметила, что услуги работают стабильно, как и сеть в целом.

Сбой в "Киевстар"

В результате хакерской атаки, сегодня, 12 декабря, произошел масштабный технический сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар". Пользователи сообщают об отсутствии мобильной связи, интернета, а также проблемах с работой сайта оператора и официального приложения.

Сбой у мобильного оператора привел и к другим проблемам, в том же числе, связанным с уличным освещением, работой "горячих линий", терминалов, банкоматов и оплатой проезда.

Детальнее об этом читайте в материале "Киевстар" атакуют. Что известно о масштабном сбое и когда возобновят связь».

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life:)Vodafone Group