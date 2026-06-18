Робота на літо: де в Україні платять найвищі зарплати сезонним працівникам

Напередодні літнього сезону в Україні зростає кількість пропозицій сезонної та тимчасової роботи. Також зростає і конкуренція за такі вакансії. У деяких регіонах вона сягає понад 15 кандидатів на одне місце.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Робота.
Головне:
У травні 2026 року найбільше пропозицій сезонної роботи було для різноробочих. Медіанна зарплата на таких посадах становила 18,7 тисячі гривень.
Також роботодавці активно шукали працівників у категорії "Початок кар'єри", де пропонують роботу студентам та кандидатам без досвіду. Медіанна зарплата тут становить 24,3 тисячі гривень.
Крім того, сезонних працівників шукали на такі посади:
Порівняно з травнем минулого року попит роботодавців на окремі професії суттєво зріс. Найбільше виросла кількість вакансій для:
Водночас менше оголошень стало для різноробочих (-18%), будівельників (-32%), офіціантів (-22%) та охоронців (-14%).
В OLX зазначають, що попри зміни в окремих категоріях структура сезонного ринку праці залишається стабільною. Найбільше вакансій традиційно пропонують сфери логістики, торгівлі, громадського харчування та будівництва.
Лідером за кількістю сезонних вакансій залишається Київська область.
До регіонів із найбільшою кількістю пропозицій також увійшли:
Натомість суттєве скорочення кількості сезонних вакансій зафіксували в прифронтових регіонах, зокрема у Донецькій, Херсонській та Миколаївській областях.
Найвищі зарплати для сезонних працівників роботодавці пропонують на заході України.
Лідером стала Тернопільська область із медіанною зарплатою 29 тисяч гривень.
До трійки також увійшли:
У Київській, Одеській та Рівненській областях сезонним працівникам пропонують від 26 до 26,5 тисячі гривень на місяць.
Найбільший попит на сезонний підробіток аналітики зафіксували у Вінницькій області, де на одну вакансію припадає в середньому 16 відгуків.
Також висока конкуренція спостерігається у:
В OLX Робота зазначають, що напередодні літа сезонна зайнятість залишається одним із найактивніших сегментів ринку праці. Водночас ситуація відрізняється залежно від регіону: найбільше вакансій пропонують великі економічні центри, а найвищі зарплати нині можна знайти переважно в західних областях України.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні зберігається значний розрив в оплаті праці чоловіків і жінок. У першому кварталі 2026 року чоловіки в середньому заробляли 33,8 тис. гривень, а жінки - 24,8 тис. гривень. Найбільша різниця в зарплатах зафіксована у сферах мистецтва, спорту, фінансів та ІТ, де жінки отримують на 38-47% менше. Водночас середня зарплата по країні станом на квітень нинішнього року зросла до 30,5 тис. гривень.