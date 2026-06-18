Работа на лето: где в Украине платят самые высокие зарплаты сезонным работникам

В преддверии летнего сезона в Украине растет количество предложений о сезонной и временной работе. Растет также и конкуренция за такие вакансии. В некоторых регионах она достигает более 15 кандидатов на одно место.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Робота.
Главное:
В мае 2026 года больше всего предложений сезонной работы было для разнорабочих. Медианная зарплата на таких должностях составляла 18,7 тысячи гривен.
Также работодатели активно искали сотрудников в категории "Начало карьеры", где предлагают работу студентам и кандидатам без опыта. Медианная зарплата здесь составляет 24,3 тысячи гривен.
Кроме того, сезонных работников искали на следующие должности:
По сравнению с маем прошлого года спрос работодателей на отдельные профессии существенно вырос. Больше всего выросло количество вакансий для:
В то же время количество объявлений сократилось для разнорабочих (-18%), строителей (-32%), официантов (-22%) и охранников (-14%).
В OLX отмечают, что, несмотря на изменения в отдельных категориях, структура сезонного рынка труда остается стабильной. Больше всего вакансий традиционно предлагают сферы логистики, торговли, общественного питания и строительства.
Лидером по количеству сезонных вакансий остается Киевская область.
В число регионов с наибольшим количеством предложений также вошли:
В то же время существенное сокращение количества сезонных вакансий зафиксировано в прифронтовых регионах, в частности в Донецкой, Херсонской и Николаевской областях.
Самые высокие зарплаты для сезонных работников работодатели предлагают на западе Украины.
Лидером стала Тернопольская область с медианной зарплатой 29 тысяч гривен.
В тройку также вошли:
В Киевской, Одесской и Ровенской областях сезонным работникам предлагают от 26 до 26,5 тысячи гривен в месяц.
Наибольший спрос на сезонную подработку аналитики зафиксировали в Винницкой области, где на одну вакансию приходится в среднем 16 откликов.
Также высокая конкуренция наблюдается в:
В OLX Работа отмечают, что накануне лета сезонная занятость остается одним из самых активных сегментов рынка труда. При этом ситуация отличается в зависимости от региона: больше всего вакансий предлагают крупные экономические центры, тогда как самые высокие зарплаты сейчас можно найти преимущественно в западных областях Украины.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине сохраняется значительный разрыв в оплате труда мужчин и женщин. В первом квартале 2026 года мужчины в среднем зарабатывали 33,8 тыс. гривен, а женщины - 24,8 тыс. гривен. Наибольшая разница в зарплатах зафиксирована в сферах искусства, спорта, финансов и ИТ, где женщины получают на 38-47 % меньше. В то же время средняя зарплата по стране по состоянию на апрель текущего года выросла до 30,5 тыс. гривен.