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Работа на лето: где в Украине платят самые высокие зарплаты сезонным работникам

06:40 18.06.2026 Чт
4 мин
За некоторые вакансии этим летом придется побороться, ведь конкурс составляет 16 человек на одно место
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Работа поваром (Виталий Носач, РБК-Украина)

В преддверии летнего сезона в Украине растет количество предложений о сезонной и временной работе. Растет также и конкуренция за такие вакансии. В некоторых регионах она достигает более 15 кандидатов на одно место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Робота.

Главное:

  • Популярные вакансии: Больше всего предложений - для разнорабочих и студентов без опыта.
  • Топ-зарплаты по профессиям: Среди сезонных вакансий больше всего готовы платить поварам, водителям и строителям.
  • Где больше всего денег: Самые высокие медианные зарплаты для сезонных работников предлагают на западе Украины.
  • Где больше всего вакансий: По количеству объявлений лидируют Киевская, Одесская, Днепропетровская и Львовская области. Зато в прифронтовых регионах зафиксирован спад.
  • Безумная конкуренция: Сложнее всего устроиться на летнюю подработку в Винницкой области, где на одну вакансию претендует в среднем 16 кандидатов.

Где больше всего сезонных вакансий

В мае 2026 года больше всего предложений сезонной работы было для разнорабочих. Медианная зарплата на таких должностях составляла 18,7 тысячи гривен.

Также работодатели активно искали сотрудников в категории "Начало карьеры", где предлагают работу студентам и кандидатам без опыта. Медианная зарплата здесь составляет 24,3 тысячи гривен.

Кроме того, сезонных работников искали на следующие должности:

  • продавец - 24,8 тыс. гривен;
  • повар - 33 тыс. гривен;
  • водитель - 32 тыс. гривен;
  • строитель - 25,5 тыс. гривен;
  • уборщик - 19 тыс. гривен;
  • грузчик - 24,5 тыс. гривен;
  • официант - 22,5 тыс. гривен.
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Какие вакансии стали более популярными

По сравнению с маем прошлого года спрос работодателей на отдельные профессии существенно вырос. Больше всего выросло количество вакансий для:

  • грузчиков (+68%);
  • бариста (+57%);
  • поваров (+23%);
  • шиномонтажников (+21%).

В то же время количество объявлений сократилось для разнорабочих (-18%), строителей (-32%), официантов (-22%) и охранников (-14%).

В OLX отмечают, что, несмотря на изменения в отдельных категориях, структура сезонного рынка труда остается стабильной. Больше всего вакансий традиционно предлагают сферы логистики, торговли, общественного питания и строительства.

Где больше всего работы

Лидером по количеству сезонных вакансий остается Киевская область.

В число регионов с наибольшим количеством предложений также вошли:

  • Одесская область;
  • Днепропетровская область;
  • Львовская область;
  • Полтавская область;
  • Харьковская область;
  • Волынская область.

В то же время существенное сокращение количества сезонных вакансий зафиксировано в прифронтовых регионах, в частности в Донецкой, Херсонской и Николаевской областях.

Где предлагают самые высокие зарплаты

Самые высокие зарплаты для сезонных работников работодатели предлагают на западе Украины.

Лидером стала Тернопольская область с медианной зарплатой 29 тысяч гривен.

В тройку также вошли:

  • Волынская область - 28,4 тыс. гривен;
  • Львовская область - 27,3 тыс. гривен.

В Киевской, Одесской и Ровенской областях сезонным работникам предлагают от 26 до 26,5 тысячи гривен в месяц.

Где самая высокая конкуренция за вакансии

Наибольший спрос на сезонную подработку аналитики зафиксировали в Винницкой области, где на одну вакансию приходится в среднем 16 откликов.

Также высокая конкуренция наблюдается в:

  • Днепропетровской и Ровенской областях - по 13 откликов на вакансию;
  • Черновицкой и Одесской областях - по 10 откликов;
  • Киевской области - 9 откликов на одно объявление.

В OLX Работа отмечают, что накануне лета сезонная занятость остается одним из самых активных сегментов рынка труда. При этом ситуация отличается в зависимости от региона: больше всего вакансий предлагают крупные экономические центры, тогда как самые высокие зарплаты сейчас можно найти преимущественно в западных областях Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине сохраняется значительный разрыв в оплате труда мужчин и женщин. В первом квартале 2026 года мужчины в среднем зарабатывали 33,8 тыс. гривен, а женщины - 24,8 тыс. гривен. Наибольшая разница в зарплатах зафиксирована в сферах искусства, спорта, финансов и ИТ, где женщины получают на 38-47 % меньше. В то же время средняя зарплата по стране по состоянию на апрель текущего года выросла до 30,5 тыс. гривен.

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