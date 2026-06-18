Работа на лето: где в Украине платят самые высокие зарплаты сезонным работникам

Главное: Популярные вакансии: Больше всего предложений - для разнорабочих и студентов без опыта.

Больше всего предложений - для разнорабочих и студентов без опыта. Топ-зарплаты по профессиям: Среди сезонных вакансий больше всего готовы платить поварам, водителям и строителям.

Среди сезонных вакансий больше всего готовы платить поварам, водителям и строителям. Где больше всего денег: Самые высокие медианные зарплаты для сезонных работников предлагают на западе Украины.

Самые высокие медианные зарплаты для сезонных работников предлагают на западе Украины. Где больше всего вакансий: По количеству объявлений лидируют Киевская, Одесская, Днепропетровская и Львовская области. Зато в прифронтовых регионах зафиксирован спад.

По количеству объявлений лидируют Киевская, Одесская, Днепропетровская и Львовская области. Зато в прифронтовых регионах зафиксирован спад. Безумная конкуренция: Сложнее всего устроиться на летнюю подработку в Винницкой области, где на одну вакансию претендует в среднем 16 кандидатов.

Где больше всего сезонных вакансий

В мае 2026 года больше всего предложений сезонной работы было для разнорабочих. Медианная зарплата на таких должностях составляла 18,7 тысячи гривен.

Также работодатели активно искали сотрудников в категории "Начало карьеры", где предлагают работу студентам и кандидатам без опыта. Медианная зарплата здесь составляет 24,3 тысячи гривен.

Кроме того, сезонных работников искали на следующие должности:

продавец - 24,8 тыс. гривен;

- 24,8 тыс. гривен; повар - 33 тыс. гривен;

- 33 тыс. гривен; водитель - 32 тыс. гривен;

- 32 тыс. гривен; строитель - 25,5 тыс. гривен;

- 25,5 тыс. гривен; уборщик - 19 тыс. гривен;

- 19 тыс. гривен; грузчик - 24,5 тыс. гривен;

- 24,5 тыс. гривен; официант - 22,5 тыс. гривен.

Какие вакансии стали более популярными

По сравнению с маем прошлого года спрос работодателей на отдельные профессии существенно вырос. Больше всего выросло количество вакансий для:

грузчиков (+68%);

бариста (+57%);

поваров (+23%);

шиномонтажников (+21%).

В то же время количество объявлений сократилось для разнорабочих (-18%), строителей (-32%), официантов (-22%) и охранников (-14%).

В OLX отмечают, что, несмотря на изменения в отдельных категориях, структура сезонного рынка труда остается стабильной. Больше всего вакансий традиционно предлагают сферы логистики, торговли, общественного питания и строительства.

Где больше всего работы

Лидером по количеству сезонных вакансий остается Киевская область.

В число регионов с наибольшим количеством предложений также вошли:

Одесская область;

Днепропетровская область;

Львовская область;

Полтавская область;

Харьковская область;

Волынская область.

В то же время существенное сокращение количества сезонных вакансий зафиксировано в прифронтовых регионах, в частности в Донецкой, Херсонской и Николаевской областях.

Где предлагают самые высокие зарплаты

Самые высокие зарплаты для сезонных работников работодатели предлагают на западе Украины.

Лидером стала Тернопольская область с медианной зарплатой 29 тысяч гривен.

В тройку также вошли:

Волынская область - 28,4 тыс. гривен;

- 28,4 тыс. гривен; Львовская область - 27,3 тыс. гривен.

В Киевской, Одесской и Ровенской областях сезонным работникам предлагают от 26 до 26,5 тысячи гривен в месяц.

Где самая высокая конкуренция за вакансии

Наибольший спрос на сезонную подработку аналитики зафиксировали в Винницкой области, где на одну вакансию приходится в среднем 16 откликов.

Также высокая конкуренция наблюдается в:

Днепропетровской и Ровенской областях - по 13 откликов на вакансию;

- по 13 откликов на вакансию; Черновицкой и Одесской областях - по 10 откликов;

- по 10 откликов; Киевской области - 9 откликов на одно объявление.

В OLX Работа отмечают, что накануне лета сезонная занятость остается одним из самых активных сегментов рынка труда. При этом ситуация отличается в зависимости от региона: больше всего вакансий предлагают крупные экономические центры, тогда как самые высокие зарплаты сейчас можно найти преимущественно в западных областях Украины.