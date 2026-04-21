Робота з дому та зарплата до 26 тисяч: за які вакансії в Україні найзапекліша боротьба

Головне: Найбільша конкуренція: У березні 2026 року перше місце за популярністю серед кандидатів посіли копірайтери.

У березні 2026 року перше місце за популярністю серед кандидатів посіли копірайтери. Фаворити на дистанційці: Також до топу увійшли оператори чату та менеджери інтернет-магазинів.

Також до топу увійшли оператори чату та менеджери інтернет-магазинів. Динаміка зарплат: У найбільш конкурентних сферах оплата праці зросла до 22 500 - 26 000 гривень.

У найбільш конкурентних сферах оплата праці зросла до 22 500 - 26 000 гривень. Причина попиту: Українці масово шукають можливість працювати віддалено, що робить онлайн-сфери найбільш перевантаженими кандидатами.

Українці масово шукають можливість працювати віддалено, що робить онлайн-сфери найбільш перевантаженими кандидатами. Зміни за рік: Копірайтери здійснили ривок з 4-го на 1-ше місце рейтингу, посунувши традиційних лідерів ринку e-commerce.

Копірайтери здійснили ривок з 4-го на 1-ше місце рейтингу, посунувши традиційних лідерів ринку e-commerce. Інші вакансії: Високий ажіотаж зберігається і в категоріях для початківців, а також серед пакувальників та адміністраторів.

Які вакансії найпопулярніші

За даними дослідження, найбільшу кількість відгуків на одне оголошення у березні 2026 року отримали:

копірайтер - 79 відгуків (медіанна зарплата 24 500 гривень);

- 79 відгуків (медіанна зарплата 24 500 гривень); оператор чату - 55 відгуків (26 000 гривень);

- 55 відгуків (26 000 гривень); менеджер інтернет-магазину - 42 відгуки (22 500 гривень).

Ці професії об’єднує можливість працювати дистанційно, що і пояснює високий інтерес з боку шукачів.

Де ще висока конкуренція

Активно відгукуються українці і на вакансії для початку кар’єри. У цій категорії показник становить у середньому 23 відгуки на одне оголошення при зарплаті близько 24 700 гривень.

Також популярними залишаються вакансії у сфері реклами та дизайну:

промоутер - 17 відгуків (15 000 гривень);

- 17 відгуків (15 000 гривень); контент-менеджер - 15 відгуків (20 000 гривень);

- 15 відгуків (20 000 гривень); SMM-менеджер - 14 відгуків (22 500 гривень).

Серед інших затребуваних позицій:

пакувальник - 17 відгуків (22 500 гривень);

- 17 відгуків (22 500 гривень); адміністратор - 14 відгуків (20 150 гривень);

- 14 відгуків (20 150 гривень); репетитор, диспетчер та різноробочий - близько 13 відгуків на вакансію.

Що змінилося за рік

Порівняно з 2025 роком, структура популярних вакансій майже не змінилася. Тоді також лідирували професії у сфері онлайн-обслуговування.

Втім, відбулися певні зміни у рейтингу:

у 2025 році перше місце займав менеджер інтернет-магазину;

перше місце займав менеджер інтернет-магазину; друге - SMM-менеджер;

третє - пакувальник;

копірайтер був лише четвертим.

У 2026 році саме копірайтери вийшли на перше місце за рівнем конкуренції.

Аналітики зазначають, що попит на віддалену роботу продовжує зростати. Саме тому найбільша конкуренція спостерігається у сферах копірайтингу, чат-підтримки та e-commerce.

Водночас зарплати у цих категоріях також зросли - нині вони становлять у середньому 20-25 тисяч гривень, тоді як ще рік тому не перевищували 20 тисяч.