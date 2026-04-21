Робота з дому та зарплата до 26 тисяч: за які вакансії в Україні найзапекліша боротьба

06:40 21.04.2026 Вт
3 хв
На деякі вакансії претендують до 80 людей
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Дистанційна робота (Getty Images)

В Україні зростає конкуренція за вакансії, особливо у сферах, пов’язаних з онлайн-роботою та комунікаціями. Найбільше кандидатів претендують на посади копірайтерів, операторів чату та менеджерів інтернет-магазинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.

Головне:

  • Найбільша конкуренція: У березні 2026 року перше місце за популярністю серед кандидатів посіли копірайтери.
  • Фаворити на дистанційці: Також до топу увійшли оператори чату та менеджери інтернет-магазинів.
  • Динаміка зарплат: У найбільш конкурентних сферах оплата праці зросла до 22 500 - 26 000 гривень.
  • Причина попиту: Українці масово шукають можливість працювати віддалено, що робить онлайн-сфери найбільш перевантаженими кандидатами.
  • Зміни за рік: Копірайтери здійснили ривок з 4-го на 1-ше місце рейтингу, посунувши традиційних лідерів ринку e-commerce.
  • Інші вакансії: Високий ажіотаж зберігається і в категоріях для початківців, а також серед пакувальників та адміністраторів.

Які вакансії найпопулярніші

За даними дослідження, найбільшу кількість відгуків на одне оголошення у березні 2026 року отримали:

  • копірайтер - 79 відгуків (медіанна зарплата 24 500 гривень);
  • оператор чату - 55 відгуків (26 000 гривень);
  • менеджер інтернет-магазину - 42 відгуки (22 500 гривень).

Ці професії об’єднує можливість працювати дистанційно, що і пояснює високий інтерес з боку шукачів.

Де ще висока конкуренція

Активно відгукуються українці і на вакансії для початку кар’єри. У цій категорії показник становить у середньому 23 відгуки на одне оголошення при зарплаті близько 24 700 гривень.

Також популярними залишаються вакансії у сфері реклами та дизайну:

  • промоутер - 17 відгуків (15 000 гривень);
  • контент-менеджер - 15 відгуків (20 000 гривень);
  • SMM-менеджер - 14 відгуків (22 500 гривень).

Серед інших затребуваних позицій:

  • пакувальник - 17 відгуків (22 500 гривень);
  • адміністратор - 14 відгуків (20 150 гривень);
  • репетитор, диспетчер та різноробочий - близько 13 відгуків на вакансію.

Що змінилося за рік

Порівняно з 2025 роком, структура популярних вакансій майже не змінилася. Тоді також лідирували професії у сфері онлайн-обслуговування.

Втім, відбулися певні зміни у рейтингу:

  • у 2025 році перше місце займав менеджер інтернет-магазину;
  • друге - SMM-менеджер;
  • третє - пакувальник;
  • копірайтер був лише четвертим.

У 2026 році саме копірайтери вийшли на перше місце за рівнем конкуренції.

Аналітики зазначають, що попит на віддалену роботу продовжує зростати. Саме тому найбільша конкуренція спостерігається у сферах копірайтингу, чат-підтримки та e-commerce.

Водночас зарплати у цих категоріях також зросли - нині вони становлять у середньому 20-25 тисяч гривень, тоді як ще рік тому не перевищували 20 тисяч.

Нагадаємо, в Україні пропонують тисячі вакансій із наданням безкоштовного житла. Найбільше таких пропозицій у Києві та області, а зарплати можуть сягати до 125 тисяч гривень (переважно у Силах оборони), тоді як цивільні спеціальності оплачуються в межах 22-50 тисяч гривень.

Також РБК-Україна розповідало, що в Україні зросли зарплати у робітничих професіях (подекуди понад 60 тис. гривень), але загальна кількість вакансій і активність ринку зменшилися. Водночас у частині спеціальностей зберігається дефіцит кадрів, а в інших - висока конкуренція серед шукачів.

