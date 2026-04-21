RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Работа из дома и зарплата до 26 тысяч: за какие вакансии в Украине самая ожесточенная борьба

06:40 21.04.2026 Вт
3 мин
На некоторые вакансии претендуют до 80 человек
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Дистанционная работа (Getty Images)

В Украине растет конкуренция за вакансии, особенно в сферах, связанных с онлайн-работой и коммуникациями. Больше всего кандидатов претендуют на должности копирайтеров, операторов чата и менеджеров интернет-магазинов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

Читайте также: Выросли почти вдвое: кому в Украине больше всего подняли зарплаты за последний год

Главное:

  • Самая большая конкуренция: В марте 2026 года первое место по популярности среди кандидатов заняли копирайтеры.
  • Фавориты на дистанционке: Также в топ вошли операторы чата и менеджеры интернет-магазинов.
  • Динамика зарплат: В наиболее конкурентных сферах оплата труда выросла до 22 500 - 26 000 гривен.
  • Причина спроса: Украинцы массово ищут возможность работать удаленно, что делает онлайн-сферы наиболее перегруженными кандидатами.
  • Изменения за год: Копирайтеры совершили рывок с 4-го на 1-е место рейтинга, подвинув традиционных лидеров рынка e-commerce.
  • Другие вакансии: Высокий ажиотаж сохраняется и в категориях для начинающих, а также среди упаковщиков и администраторов.

Какие вакансии самые популярные

По данным исследования, наибольшее количество откликов на одно объявление в марте 2026 года получили:

  • копирайтер - 79 откликов (медианная зарплата 24 500 гривен);
  • оператор чата - 55 откликов (26 000 гривен);
  • менеджер интернет-магазина - 42 отклика (22 500 гривен).

Эти профессии объединяет возможность работать дистанционно, что и объясняет высокий интерес со стороны соискателей.

Где еще высокая конкуренция

Активно откликаются украинцы и на вакансии для начала карьеры. В этой категории показатель составляет в среднем 23 отклика на одно объявление при зарплате около 24 700 гривен.

Также популярными остаются вакансии в сфере рекламы и дизайна:

  • промоутер - 17 откликов (15 000 гривен);
  • контент-менеджер - 15 откликов (20 000 гривен);
  • SMM-менеджер - 14 отзывов (22 500 гривен).

Среди других востребованных позиций:

  • упаковщик - 17 отзывов (22 500 гривен);
  • администратор - 14 отзывов (20 150 гривен);
  • репетитор, диспетчер и разнорабочий - около 13 отзывов на вакансию.

Что изменилось за год

По сравнению с 2025 годом, структура популярных вакансий почти не изменилась. Тогда также лидировали профессии в сфере онлайн-обслуживания.

Впрочем, произошли определенные изменения в рейтинге:

  • в 2025 году первое место занимал менеджер интернет-магазина;
  • второе - SMM-менеджер;
  • третье - упаковщик;
  • копирайтер был лишь четвертым.

В 2026 году именно копирайтеры вышли на первое место по уровню конкуренции.

Аналитики отмечают, что спрос на удаленную работу продолжает расти. Именно поэтому наибольшая конкуренция наблюдается в сферах копирайтинга, чат-поддержки и e-commerce.

В то же время зарплаты в этих категориях также выросли - сейчас они составляют в среднем 20-25 тысяч гривен, тогда как еще год назад не превышали 20 тысяч.

Напомним, в Украине предлагают тысячи вакансий с предоставлением бесплатного жилья. Больше всего таких предложений в Киеве и области, а зарплаты могут достигать до 125 тысяч гривен (преимущественно в Силах обороны), тогда как гражданские специальности оплачиваются в пределах 22-50 тысяч гривен.

Также РБК-Украина рассказывало, что в Украине выросли зарплаты в рабочих профессиях (местами более 60 тыс. гривен), но общее количество вакансий и активность рынка уменьшились. При этом в части специальностей сохраняется дефицит кадров, а в других - высокая конкуренция среди соискателей.

Больше по теме:
Зарплата в УкраинеРабота в Украине