Работа из дома и зарплата до 26 тысяч: за какие вакансии в Украине самая ожесточенная борьба

Главное: Самая большая конкуренция: В марте 2026 года первое место по популярности среди кандидатов заняли копирайтеры.

В марте 2026 года первое место по популярности среди кандидатов заняли копирайтеры. Фавориты на дистанционке: Также в топ вошли операторы чата и менеджеры интернет-магазинов.

Динамика зарплат: В наиболее конкурентных сферах оплата труда выросла до 22 500 - 26 000 гривен.

Причина спроса: Украинцы массово ищут возможность работать удаленно, что делает онлайн-сферы наиболее перегруженными кандидатами.

Изменения за год: Копирайтеры совершили рывок с 4-го на 1-е место рейтинга, подвинув традиционных лидеров рынка e-commerce.

Другие вакансии: Высокий ажиотаж сохраняется и в категориях для начинающих, а также среди упаковщиков и администраторов.

Какие вакансии самые популярные

По данным исследования, наибольшее количество откликов на одно объявление в марте 2026 года получили:

копирайтер - 79 откликов (медианная зарплата 24 500 гривен);

оператор чата - 55 откликов (26 000 гривен);

менеджер интернет-магазина - 42 отклика (22 500 гривен).

Эти профессии объединяет возможность работать дистанционно, что и объясняет высокий интерес со стороны соискателей.

Где еще высокая конкуренция

Активно откликаются украинцы и на вакансии для начала карьеры. В этой категории показатель составляет в среднем 23 отклика на одно объявление при зарплате около 24 700 гривен.

Также популярными остаются вакансии в сфере рекламы и дизайна:

промоутер - 17 откликов (15 000 гривен);

контент-менеджер - 15 откликов (20 000 гривен);

SMM-менеджер - 14 отзывов (22 500 гривен).

Среди других востребованных позиций:

упаковщик - 17 отзывов (22 500 гривен);

администратор - 14 отзывов (20 150 гривен);

репетитор, диспетчер и разнорабочий - около 13 отзывов на вакансию.

Что изменилось за год

По сравнению с 2025 годом, структура популярных вакансий почти не изменилась. Тогда также лидировали профессии в сфере онлайн-обслуживания.

Впрочем, произошли определенные изменения в рейтинге:

в 2025 году первое место занимал менеджер интернет-магазина;

второе - SMM-менеджер;

третье - упаковщик;

копирайтер был лишь четвертым.

В 2026 году именно копирайтеры вышли на первое место по уровню конкуренции.

Аналитики отмечают, что спрос на удаленную работу продолжает расти. Именно поэтому наибольшая конкуренция наблюдается в сферах копирайтинга, чат-поддержки и e-commerce.

В то же время зарплаты в этих категориях также выросли - сейчас они составляют в среднем 20-25 тысяч гривен, тогда как еще год назад не превышали 20 тысяч.