Робота не за дипломом: чому половина українців не обрали б свою спеціальність вдруге

В Україні стартувала вступна кампанія до бакалаврату, однак досвід тих, хто вже здобув освіту, свідчить: далеко не всі працюють за спеціальністю, а майже половина взагалі не обрала б той самий фах вдруге.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Робота.
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За даними OLX Робота, у травні 2026 року найбільший попит на ринку праці був на продавців, водіїв, різноробочих, вантажників, кухарів, охоронців, будівельників, продавців-консультантів та автослюсарів.
Переважно це робітничі професії, де, за даними платформи, нині відчувається найбільший дефіцит кадрів.
Водночас серед найпопулярніших спеціальностей, на які абітурієнти подавали заяви у 2025 році, були менеджмент, філологія, психологія, маркетинг, економіка, комп'ютерні науки та право.
Опитування показало, що лише 27% респондентів працюють за спеціальністю, яку здобували. Ще 18% працюють за фахом лише частково.
Натомість 37% опитаних взагалі не працюють за отриманою спеціальністю.
Крім того, лише 36% українців задоволені професією, яку свого часу обрали. Майже дві третини або не впевнені у правильності свого вибору, або відверто ним незадоволені.
Якби респондентам довелося вступати до закладу освіти повторно, 47% не обрали б ту саму спеціальність, ще 26% не змогли дати однозначної відповіді.
Водночас більше половини опитаних (51%) зазначили, що здобута освіта все ж стала корисною у професійній діяльності, навіть якщо вони працюють в іншій сфері.
Найчастіше респонденти пояснювали зміну професійного шляху тим, що їм перестала подобатися обрана професія (27%).
Ще 25% повідомили про зміну власних інтересів, 24% - про нестачу вакансій за спеціальністю, а 23% - про низький рівень зарплат.
Серед інших причин також називали відсутність перспектив професійного розвитку (15%) та складнощі з працевлаштуванням через брак досвіду після завершення навчання.
Якби вступати довелося зараз, найбільше респондентів обрали б ІТ та комп'ютерні науки - такий варіант підтримали 26% опитаних.
Далі за популярністю розташувалися:
У OLX Робота зазначають, що популярність спеціальностей серед вступників не повністю відповідає актуальним потребам роботодавців.
Сьогодні вибір професії дедалі рідше стає рішенням на все життя, адже ринок праці швидко змінюється, а кар'єрний шлях багатьох українців переглядається вже після завершення навчання.
Найважливішим критерієм під час вибору майбутньої спеціальності українці назвали власні інтереси - так відповіли 70% учасників опитування.
Також респонденти звертають увагу на:
Раніше РБК-Україна писало, що за даними Державної служби зайнятості наприкінці червня 2026 року в Україні було майже 235 тисяч відкритих вакансій проти 93 тисяч зареєстрованих безробітних. Найбільше пропозицій роботи зосереджено у Києві та великих обласних центрах.
Також ми розповідали, кому пропонують найвищі зарплати на "Єдиному порталі вакансій".