Робота не за дипломом: чому половина українців не обрали б свою спеціальність вдруге

Головне: Реальність працевлаштування: Опитування показало, що лише 27% українців працюють точно за своєю спеціальністю.

Опитування показало, що лише 27% українців працюють точно за своєю спеціальністю. Вибір професії: Якби респондентам довелося вступати до закладів освіти повторно, 47% не обрали б ту саму спеціальність.

Якби респондентам довелося вступати до закладів освіти повторно, 47% не обрали б ту саму спеціальність. Чому змінюють фах: Головними причинами зміни кар'єрного шляху стали втрата інтересу до професії, брак вакансій на ринку та низький рівень заробітної плати.

Головними причинами зміни кар'єрного шляху стали втрата інтересу до професії, брак вакансій на ринку та низький рівень заробітної плати. Дисбаланс ринку праці: Вибір абітурієнтів часто не збігається з потребами бізнесу.

Вибір абітурієнтів часто не збігається з потребами бізнесу. Пріоритети під час вступу: Найважливішим критерієм при виборі майбутньої професії українці назвали власні інтереси.

Яких працівників найбільше шукають роботодавці

За даними OLX Робота, у травні 2026 року найбільший попит на ринку праці був на продавців, водіїв, різноробочих, вантажників, кухарів, охоронців, будівельників, продавців-консультантів та автослюсарів.

Переважно це робітничі професії, де, за даними платформи, нині відчувається найбільший дефіцит кадрів.

Водночас серед найпопулярніших спеціальностей, на які абітурієнти подавали заяви у 2025 році, були менеджмент, філологія, психологія, маркетинг, економіка, комп'ютерні науки та право.

Чи працюють українці за спеціальністю

Опитування показало, що лише 27% респондентів працюють за спеціальністю, яку здобували. Ще 18% працюють за фахом лише частково.

Натомість 37% опитаних взагалі не працюють за отриманою спеціальністю.

Крім того, лише 36% українців задоволені професією, яку свого часу обрали. Майже дві третини або не впевнені у правильності свого вибору, або відверто ним незадоволені.

Якби респондентам довелося вступати до закладу освіти повторно, 47% не обрали б ту саму спеціальність, ще 26% не змогли дати однозначної відповіді.

Водночас більше половини опитаних (51%) зазначили, що здобута освіта все ж стала корисною у професійній діяльності, навіть якщо вони працюють в іншій сфері.

Чому українці змінюють професію

Найчастіше респонденти пояснювали зміну професійного шляху тим, що їм перестала подобатися обрана професія (27%).

Ще 25% повідомили про зміну власних інтересів, 24% - про нестачу вакансій за спеціальністю, а 23% - про низький рівень зарплат.

Серед інших причин також називали відсутність перспектив професійного розвитку (15%) та складнощі з працевлаштуванням через брак досвіду після завершення навчання.

Які спеціальності сьогодні обрали б українці

Якби вступати довелося зараз, найбільше респондентів обрали б ІТ та комп'ютерні науки - такий варіант підтримали 26% опитаних.

Далі за популярністю розташувалися:

транспорт і логістика - 19%;

- 19%; продажі та торгівля - 16%;

- 16%; медицина та охорона здоров'я - 16%;

- 16%; менеджмент і бізнес - 15%;

- 15%; будівництво та архітектура - 15%;

- 15%; маркетинг, реклама та PR - 14%.

У OLX Робота зазначають, що популярність спеціальностей серед вступників не повністю відповідає актуальним потребам роботодавців.

Сьогодні вибір професії дедалі рідше стає рішенням на все життя, адже ринок праці швидко змінюється, а кар'єрний шлях багатьох українців переглядається вже після завершення навчання.

Чим керуються під час вибору професії

Найважливішим критерієм під час вибору майбутньої спеціальності українці назвали власні інтереси - так відповіли 70% учасників опитування.

Також респонденти звертають увагу на: