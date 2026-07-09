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Робота не за дипломом: чому половина українців не обрали б свою спеціальність вдруге

06:40 09.07.2026 Чт
3 хв
Скільки випускників працюють за спеціальністю?
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Співбесіда під час працевлаштування (freepik.com)

В Україні стартувала вступна кампанія до бакалаврату, однак досвід тих, хто вже здобув освіту, свідчить: далеко не всі працюють за спеціальністю, а майже половина взагалі не обрала б той самий фах вдруге.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Робота.

Головне:

  • Реальність працевлаштування: Опитування показало, що лише 27% українців працюють точно за своєю спеціальністю.
  • Вибір професії: Якби респондентам довелося вступати до закладів освіти повторно, 47% не обрали б ту саму спеціальність.
  • Чому змінюють фах: Головними причинами зміни кар'єрного шляху стали втрата інтересу до професії, брак вакансій на ринку та низький рівень заробітної плати.
  • Дисбаланс ринку праці: Вибір абітурієнтів часто не збігається з потребами бізнесу.
  • Пріоритети під час вступу: Найважливішим критерієм при виборі майбутньої професії українці назвали власні інтереси.

Яких працівників найбільше шукають роботодавці

За даними OLX Робота, у травні 2026 року найбільший попит на ринку праці був на продавців, водіїв, різноробочих, вантажників, кухарів, охоронців, будівельників, продавців-консультантів та автослюсарів.

Переважно це робітничі професії, де, за даними платформи, нині відчувається найбільший дефіцит кадрів.

Водночас серед найпопулярніших спеціальностей, на які абітурієнти подавали заяви у 2025 році, були менеджмент, філологія, психологія, маркетинг, економіка, комп'ютерні науки та право.

Чи працюють українці за спеціальністю

Опитування показало, що лише 27% респондентів працюють за спеціальністю, яку здобували. Ще 18% працюють за фахом лише частково.

Натомість 37% опитаних взагалі не працюють за отриманою спеціальністю.

Крім того, лише 36% українців задоволені професією, яку свого часу обрали. Майже дві третини або не впевнені у правильності свого вибору, або відверто ним незадоволені.

Якби респондентам довелося вступати до закладу освіти повторно, 47% не обрали б ту саму спеціальність, ще 26% не змогли дати однозначної відповіді.

Водночас більше половини опитаних (51%) зазначили, що здобута освіта все ж стала корисною у професійній діяльності, навіть якщо вони працюють в іншій сфері.

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Чому українці змінюють професію

Найчастіше респонденти пояснювали зміну професійного шляху тим, що їм перестала подобатися обрана професія (27%).

Ще 25% повідомили про зміну власних інтересів, 24% - про нестачу вакансій за спеціальністю, а 23% - про низький рівень зарплат.

Серед інших причин також називали відсутність перспектив професійного розвитку (15%) та складнощі з працевлаштуванням через брак досвіду після завершення навчання.

Які спеціальності сьогодні обрали б українці

Якби вступати довелося зараз, найбільше респондентів обрали б ІТ та комп'ютерні науки - такий варіант підтримали 26% опитаних.

Далі за популярністю розташувалися:

  • транспорт і логістика - 19%;
  • продажі та торгівля - 16%;
  • медицина та охорона здоров'я - 16%;
  • менеджмент і бізнес - 15%;
  • будівництво та архітектура - 15%;
  • маркетинг, реклама та PR - 14%.

У OLX Робота зазначають, що популярність спеціальностей серед вступників не повністю відповідає актуальним потребам роботодавців.

Сьогодні вибір професії дедалі рідше стає рішенням на все життя, адже ринок праці швидко змінюється, а кар'єрний шлях багатьох українців переглядається вже після завершення навчання.

Чим керуються під час вибору професії

Найважливішим критерієм під час вибору майбутньої спеціальності українці назвали власні інтереси - так відповіли 70% учасників опитування.

Також респонденти звертають увагу на:

  • рівень заробітної плати - 55%;
  • перспективи працевлаштування - 45%;
  • можливості професійного розвитку - 42%;
  • стабільність професії - 41%;
  • попит на фахівців на ринку праці - 40%.

Раніше РБК-Україна писало, що за даними Державної служби зайнятості наприкінці червня 2026 року в Україні було майже 235 тисяч відкритих вакансій проти 93 тисяч зареєстрованих безробітних. Найбільше пропозицій роботи зосереджено у Києві та великих обласних центрах.

Також ми розповідали, кому пропонують найвищі зарплати на "Єдиному порталі вакансій".

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