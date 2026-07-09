Работа не по диплому: почему половина украинцев не выбрали бы свою специальность снова

В Украине стартовала вступительная кампания в бакалаврат, однако опыт тех, кто уже получил образование, свидетельствует: далеко не все работают по специальности, а почти половина вообще не выбрала бы ту же профессию во второй раз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Работа.
Главное:
По данным OLX Работа, в мае 2026 года наибольший спрос на рынке труда был у продавцов, водителей, разнорабочих, грузчиков, поваров, охранников, строителей, продавцов-консультантов и автослесарей.
Преимущественно это рабочие профессии, где, по данным платформы, сейчас ощущается наибольший дефицит кадров.
В то же время, среди самых популярных специальностей, на которые абитуриенты подавали заявления в 2025 году, были менеджмент, филология, психология, маркетинг, экономика, компьютерные науки и право.
Опрос показал, что только 27% респондентов работают по специальности, которую получали. Еще 18% работают по специальности частично.
37% опрошенных вообще не работают по полученной специальности.
Кроме того, только 36% украинцев довольны профессией, которую в свое время избрали. Почти две трети или не уверены в правильности своего выбора или откровенно им недовольны.
Если бы респондентам пришлось поступать в учебное заведение повторно, 47% не избрали бы ту же специальность, еще 26% не смогли дать однозначного ответа.
В то же время более половины опрошенных (51%) отметили, что полученное образование все же стало полезным в профессиональной деятельности, даже если они работают в другой сфере.
Чаще респонденты объясняли смену профессионального пути тем, что им перестала нравиться выбранная профессия (27%).
Еще 25% сообщили об изменении собственных интересов, 24% -– о нехватке вакансий по специальности, а 23% - о низком уровне зарплат.
Среди других причин также называли отсутствие перспектив профессионального развития (15%) и сложности с трудоустройством из-за отсутствия опыта после завершения обучения.
Если бы поступать пришлось сейчас, больше всего респондентов выбрали бы ИТ и компьютерные науки - такой вариант поддержали 26% опрошенных.
Дальше по популярности расположились:
В OLX Работа отмечают, что популярность специальностей среди поступающих не полностью отвечает актуальным потребностям работодателей.
Сегодня выбор профессии все реже становится решением на всю жизнь, потому что рынок труда быстро меняется, а карьерный путь многих украинцев пересматривается уже после завершения учебы.
Важнейшим критерием при выборе будущей специальности украинцы назвали собственные интересы - так ответили 70% участников опроса.
Также респонденты обращают внимание на:
Ранее РБК-Украина писало, что по данным Государственной службы занятости в конце июня 2026 года в Украине было около 235 тысяч открытых вакансий против 93 тысяч зарегистрированных безработных. Больше всего предложений сосредоточено в Киеве и крупных областных центрах.
Также мы рассказывали, кому предлагают самые высокие зарплаты на "Едином портале вакансий".