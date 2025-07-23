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Робот врятував пораненого. У ЗСУ показали унікальні кадри евакуації з поля бою

Середа 23 липня 2025 12:35
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Робот врятував пораненого. У ЗСУ показали унікальні кадри евакуації з поля бою Фото: ЗСУ показали унікальні кадри евакуації з поля бою за допомогою робота (instagram.com/ratel.ukraine)
Автор: Константин Широкун

У Збройних силах України показали унікальні кадри евакуації пораненого в тил за допомогою колісного робота.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.

"На полі бою кожна секунда може вирішити життя чи смерть людини. Наземна роботизована система дозволила провести евакуацію максимально швидко, з мінімальним ризиком для побратимів", - зазначили у Збройних силах.

Судячи з опублікованих кадрів, наземний колісний дрон успішно вивозить пораненого по розбитій дорозі у тил, не піддаючи додатковому ризику військових та прискорюючи евакуацію.

Нові дрони на службі ЗСУ

Українські військові за останні місяці отримали кілька нових безпілотників. Так, Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ безпілотний наземний комплекс Protector з дальністю ходу до 400 км.

Також Міноборони нещодавно допустило до експлуатації у ЗСУ вітчизняний безпілотний авіаційний FPV-комплекс "Світловод" на оптоволокні.

Окрім того, у Міноборони повідомили, що українські військові використовуватиму новий безпілотний авіаційний комплекс "Волиняка". Наразі відомо, що новий гексакоптер полює за важкоброньованими цілями.

Також ЗСУ отримали новий гусеничний наземний безпілотник "Мураха", який здатен перевозити понад 500 кг та може протистояти РЕБ ворога.

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