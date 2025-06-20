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На оптоволокні: ЗСУ допустили до експлуатації новий ударний дрон (фото)

П'ятниця 20 червня 2025 13:26
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На оптоволокні: ЗСУ допустили до експлуатації новий ударний дрон (фото) Фото: ЗСУ допустили до експлуатації новий ударний дрон (mod.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ вітчизняний безпілотний авіаційний FPV-комплекс "Світловод" на оптоволокні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Зазначається, що дрони комплексу "Світловод" побудовані на міцній рамі, мають високопродуктивні двигуни, ємнісні легкі акумулятори.

Окрім того, ці ударні безпілотники мають оптоволоконний канал управління, доставляють бойовий заряд на відстань кількох десятків кілометрів. Дрони-камікадзе оснащені системами автоматичного виявлення та розпізнавання цілей. Залежно від комплектації можуть бути обладнані денними, або нічними камерами.

За даними Міноборони України, "Світловод" розгортається у бойове положення за кілька хвилин. Загалом, від початку 2025 року до експлуатації у військах було допущено понад 60 зразків безпілотних авіаційних комплексів з оптоволоконним каналом управління.

Нові безпілотники у ЗСУ

Українські військові останнім часом отримали кілька нових дронів. Так, нещодавно ЗСУ почали масово використовувати новий баражуючий боєприпас MV-25 OSKAR, розроблений французькою компанією KNDS France у співпраці з DELAIR та EOS Technologie.

Також днями у Міноборони повідомили, що українські військові використовуватиму новий безпілотний авіаційний комплекс "Волиняка". Наразі відомо, що новий гексакоптер полює за важкоброньованими цілями.

Крім того, нещодавно в Міністерстві оборони України пояснили, як добровольці допомагатимуть збивати ворожі дрони.

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