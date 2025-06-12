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Для ЗСУ доступний новий дрон: що відомо про гексакоптер "Волиняка"

, Четвер 12 червня 2025 14:59
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Для ЗСУ доступний новий дрон: що відомо про гексакоптер "Волиняка" Фото: Українські військові використовуватиму новий безпілотник (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Українські військові використовуватиму новий безпілотний авіаційний комплекс "Волиняка". Новий гексакоптер полює за важкоброньованими цілями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони України.

Як повідомляється, Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у війську бомбардувальний гексакоптер "Волиняка".

Що таке "Волиняка"

"Волиняка" - вітчизняний бомбардувальний гексакоптер, призначений для знищення широкого спектра ворожих цілей.

Його перші модифікації працюють на фронті з перших місяців широкомасштабної війни. Вони вже знищили сотні зразків ворожої військової техніки, бліндажів та скупчень ворожої сили.

"Бомбери" здатні виконувати бойові завдання за будь-якої погоди: у сутінках, при сильному вітрі.

Основні характеристики "бомбера"

Бомбардувальний гексакоптер "Волиняка". складається із:

  • пульта управління,
  • окулярів пілота,
  • ретранслятора,
  • багаторазового гексакоптера, обладнаного шістьма потужними безколекторними двигунами.

Для ЗСУ доступний новий дрон: що відомо про гексакоптер &quot;Волиняка&quot;

Фото: бомбардувальний гексакоптер "Волиняка" (mod.gov.ua)

"Волиняку" спроєктовано для перевезення вантажів у складних бойових умовах, він може:

  • скидати на ворожі цілі боєприпас,
  • уражальної сили якого вистачає для знищення важкоброньованих цілей,
  • виконувати логістичні завдання: доставляти на позиції необхідне спорядження.

До речі, навіть Дональд Трамп вражений широким використанням БпЛА у сучасній війні. Він каже, що ніхто не чекав, що саме дрони виявляться основною зброєю у війні між Україною та РФ.

Тим часом, Росія також не стоїть на місці. Так, днями росіяни застосували під час атаки на Київ новий реактивний дрон "Герань-3".

А українські військові інженери зараз працюють над розробкою нових дронів-перехоплювачів, які захищатимуть об’єкти енергетики. Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

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