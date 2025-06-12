Для ЗСУ доступний новий дрон: що відомо про гексакоптер "Волиняка"
Українські військові використовуватиму новий безпілотний авіаційний комплекс "Волиняка". Новий гексакоптер полює за важкоброньованими цілями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони України.
Як повідомляється, Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у війську бомбардувальний гексакоптер "Волиняка".
Що таке "Волиняка"
"Волиняка" - вітчизняний бомбардувальний гексакоптер, призначений для знищення широкого спектра ворожих цілей.
Його перші модифікації працюють на фронті з перших місяців широкомасштабної війни. Вони вже знищили сотні зразків ворожої військової техніки, бліндажів та скупчень ворожої сили.
"Бомбери" здатні виконувати бойові завдання за будь-якої погоди: у сутінках, при сильному вітрі.
Основні характеристики "бомбера"
Бомбардувальний гексакоптер "Волиняка". складається із:
- пульта управління,
- окулярів пілота,
- ретранслятора,
- багаторазового гексакоптера, обладнаного шістьма потужними безколекторними двигунами.
Фото: бомбардувальний гексакоптер "Волиняка" (mod.gov.ua)
"Волиняку" спроєктовано для перевезення вантажів у складних бойових умовах, він може:
- скидати на ворожі цілі боєприпас,
- уражальної сили якого вистачає для знищення важкоброньованих цілей,
- виконувати логістичні завдання: доставляти на позиції необхідне спорядження.
До речі, навіть Дональд Трамп вражений широким використанням БпЛА у сучасній війні. Він каже, що ніхто не чекав, що саме дрони виявляться основною зброєю у війні між Україною та РФ.
Тим часом, Росія також не стоїть на місці. Так, днями росіяни застосували під час атаки на Київ новий реактивний дрон "Герань-3".
А українські військові інженери зараз працюють над розробкою нових дронів-перехоплювачів, які захищатимуть об’єкти енергетики. Про це розповів президент України Володимир Зеленський.