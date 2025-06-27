З запасом ходу до 400 км: ЗСУ отримали безпілотний автомобіль вітчизняного виробництва
Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ безпілотний наземний комплекс Protector з дальністю ходу до 400 км.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства оборони України.
Повідомляється, що важкий безпілотний наземний комплекс Protector розроблений вітчизняним підприємством на основі реального бойового досвіду українських військових.
Завдання, які може виконувати Protector:
- перевезення боєкомплекту або спорядження,
- евакуація поранених,
- використання як платформи під роботизований бойовий модуль, мобільних систем РЕБ і РЕР тощо.
Вантажопідйомність цієї дистанційно керованої платформи становить до 700 кг. Запас ходу – до 400 км. Автомобіль оснащений потужним двигуном внутрішнього згоряння, має високу прохідність. Повний привід дозволяє долати значні перешкоди та броди, а колеса RunFlat – продовжувати рух навіть при пошкодженні.
"Фактично, це нова гілка розвитку наземних роботизованих комплексів – повнорозмірний безпілотний автомобіль. Це нові можливості для наших воїнів, а саме – виконання небезпечних завдань без ризику для особового складу", – зазначив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.
Нові дрони у ЗСУ
Українські військові останнім часом отримали кілька нових дронів. Так, Міноборони нещодавно допустило до експлуатації у ЗСУ вітчизняний безпілотний авіаційний FPV-комплекс "Світловод" на оптоволокні.
Також ЗСУ віднедавна почали масово використовувати новий баражуючий боєприпас MV-25 OSKAR, розроблений французькою компанією KNDS France у співпраці з DELAIR та EOS Technologie.
Окрім того, у Міноборони повідомили, що українські військові використовуватиму новий безпілотний авіаційний комплекс "Волиняка". Наразі відомо, що новий гексакоптер полює за важкоброньованими цілями.
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