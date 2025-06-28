Протистоїть РЕБ: українські військові отримали новий гусеничний дрон "Мураха"
Українські військові отримали новий гусеничний наземний безпілотник "Мураха", який здатен перевозити понад 500 кг та може протистояти РЕБ ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
"Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України вітчизняний безпілотний наземний комплекс "Мураха", - йдеться у повідомленні Міністерства оборони.
"Мураха" – гусеничний роботизований комплекс, призначений для підтримки підрозділів в складних умовах, під вогнем противника та на замінованих ділянках фронту.
Повідомляється, що "Мураха", з огляду на свої габарити, один з лідерів по вантажопідйомності – він здатен перевозити більше ніж півтони ваги на десятки кілометрів.
При цьому різні канали управління дають змогу використовувати комплекс в зоні роботи ворожих засобів РЕБ. Ходові особливості цього наземного дрону дозволяють йому рухатись по місцевості зі складним рельєфом та долати невеликі броди.
Нові дрони на службі ЗСУ
Українські військові за останні місяці отримали кілька нових безпілотників. Так, Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ безпілотний наземний комплекс Protector з дальністю ходу до 400 км.
Також Міноборони нещодавно допустило до експлуатації у ЗСУ вітчизняний безпілотний авіаційний FPV-комплекс "Світловод" на оптоволокні.
Окрім того, у Міноборони повідомили, що українські військові використовуватиму новий безпілотний авіаційний комплекс "Волиняка". Наразі відомо, що новий гексакоптер полює за важкоброньованими цілями.
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