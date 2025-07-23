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Робот спас раненого. В ВСУ показали уникальные кадры эвакуации с поля боя

Среда 23 июля 2025 12:35
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Робот спас раненого. В ВСУ показали уникальные кадры эвакуации с поля боя Фото: ВСУ показали уникальные кадры эвакуации с поля боя с помощью робота (instagram.com/ratel.ukraine)
Автор: Константин Широкун

В Вооруженных силах Украины показали уникальные кадры эвакуации раненого в тыл с помощью колесного робота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.

"На поле боя каждая секунда может решить жизнь или смерть человека. Наземная роботизированная система позволила провести эвакуацию максимально быстро, с минимальным риском для собратьев", - отметили в Вооруженных силах.

Судя по опубликованным кадрам, наземный колесный дрон успешно вывозит раненого по разбитой дороге в тыл, не подвергая дополнительному риску военных и ускоряя эвакуацию.

Новые дроны на службе ВСУ

Украинские военные за последние месяцы получили несколько новых беспилотников. Так, Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ беспилотный наземный комплекс Protector с дальностью хода до 400 км.

Также Минобороны недавно допустило к эксплуатации в ВСУ отечественный беспилотный авиационный FPV-комплекс "Светловод" на оптоволокне.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что украинские военные будут использовать новый беспилотный авиационный комплекс "Волыняка". Известно, что новый гексакоптер охотится за тяжелобронированными целями.

Также ВСУ получили новый гусеничный наземный беспилотник "Муравей", который способен перевозить более 500 кг и может противостоять РЭБ врага.

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