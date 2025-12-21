Робіть, як із Венесуелою: Грем закликав Трампа захоплювати кораблі з російською нафтою

Коментар сенатора прозвучав на тлі того, як США влаштували блокаду для Венесуели і вже не перший день захоплюють підсанкційні кораблі з нафтою.

Крім цього, Грем очікує на підтримку Трампом законопроекту про тарифи за купівлю російської нафти, а також визнання Росії державою спонсором тероризму.

"Якщо він (Путін - ред.) цього разу скаже "ні", ось що, я сподіваюся, зробить президент Трамп. Підпише мій законопроєкт, у якого 85 співавторів, і введе тарифи проти таких країн, як Китай, які купують дешеву російську нафту. Визнає Росію державою - спонсором тероризму за викрадення 20 000 українських дітей. І, що найважливіше, буде вилучати судна, що перевозять санкціоновану російську нафту, так само як робиться це у Венесуелі", - сказав Грем.

Крім цього, сенатор висловився про необхідність передати Україні крилаті ракети Tomahawk, щоб вдарити по військових заводах РФ, які виробляють ракети і дрони.

Грем також підтримав укладення мирної угоди, яка не дасть змоги Росії вторгнутися знову. Він вважає, що цього можна досягти шляхом розміщення західних військ на території України, і надавши країні реальні гарантії безпеки.