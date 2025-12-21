RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Поступайте, как с Венесуэлой: Грэм призвал Трампа захватывать корабли с российской нефтью

Фото: Линдси Грэм (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Эдуард Ткач

Сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал президента США Дональда Трампа захватывать корабли с нефтью из РФ, если глава Кремля Владимир Путин откажется от переговоров по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для NBC News.

Комментарий сенатора прозвучал на фоне того, как США устроили блокаду для Венесуэлы и уже не первый день захватывают подсанкционные корабли с нефтью.

Помимо этого, Грэм ожидает на поддержку Трампом законопроекта о тарифах за покупку российской нефти, а также признании России государством спонсором терроризма.

"Если он (Путин - ред.) на этот раз скажет "нет", вот что, я надеюсь, сделает президент Трамп. Подпишет мой законопроект, у которого 85 соавторов, и введет тарифы против таких стран, как Китай, которые покупают дешевую российскую нефть. Признает Россию государством - спонсором терроризма за похищение 20 000 украинских детей. И, что самое важное, будет изымать суда, перевозящие санкционированную российскую нефть, так же как делается это в Венесуэле", - сказал Грэм.

Помимо этого, сенатор высказался о необходимости передать Украине крылатые ракеты Tomahawk, чтобы ударить по военным заводам РФ, которые производят ракеты и дроны.

Грэм также поддержал заключение мирной сделки, которая не позволит России вторгнуться вновь. Он считает, что этого можно достичь путем размещения западных войск на территории Украины, и предоставив стране реальные гарантии безопасности.

Мирный план США и меры против РФ

Напомним, что Украина, США и Европа уже на протяжении месяца дорабатывают американский мирный план по завершению войны, чтобы он был справедливым, а не только в пользу РФ.

Параллельно США контактируют и с Россией, чтобы сформировать согласие каждой из сторон по всем вопросам. Но согласится ли Россия на доработки, разработанные украинский, американкой и европейской сторонами - пока неизвестно.

Что касается Грэма, летом сенатор подготовил законопроект Sanctioning Russia Act of 2025, который предусматривает самые масштабные санкции против России с начала войны. В частности, документ предлагает установить 500-процентные тарифы на все товары российского происхождения и аналогичные пошлины для страны которые продолжают закупать у РФ нефть, газ, враг и нефтепродукты.

В конце ноября Reuters писало, что Трамп готов подписать законопроект, но при условии, что сохранит за собой право принимать окончательное решение по этим мерам.

Кроме того, в сентябре Axios написало, что ряд сенаторов, включая Грэма, разработали законопроект о признании России и Беларуси государствами-спонсорами терроризма, если те не вернут похищенных украинских детей в период войны.

