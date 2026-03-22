Изготавливали не дроны: украинская компания раскрыла детали поджога в Чехии
Масштабный пожар на предприятии в чешском городе Пардубице, как выяснилось, повредил мощности производителя украинских тепловизоров Archer. Причиной мог быть умышленный поджог.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление основателя и CEO Archer Александра Яременко в Facebook и чешское издание Ceske Noviny.
Читайте также: Азербайджан заявил о предотвращении ряда терактов Ирана на своей территории
"Сообщаю, что ночью 20 марта наше предприятие в Чехии "Archer-LPP" было целенаправленно сожжено группой людей в масках", - сообщил Яременко.
Пожар охватил складской цех и соседнее административное здание холдинга LPP, в состав которого входит Archer-LPP. Несмотря на значительный материальный ущерб, обошлось без пострадавших.
Несмотря на инцидент, Яременко заверил партнеров и заказчиков, что диверсия не остановит работу компании. По его словам, все договорные обязательства будут выполнены, а продукция - отгружена вовремя.
LPP Holding объединяет ряд технологических компаний, занимающихся разработкой и интеграцией систем в военном и гражданском секторах. А сама Archer, которая входит в состав холдинга, является известным производителем высокотехнологичной оптики, в частности тепловизионных прицелов и систем наблюдения, которые активно используются украинскими военными на фронте.
Напомним, 20 марта стало известно, что в Чехии произошел пожар на важном оборонном предприятии, инцидент расследуют, как теракт. Следствие ведется также силами государственной безопасности - по статье о терроризме.
21 марта чешские СМИ написали, что на заводе в чешском городе Пардубице производили дроны для Украины. Издание подтвердили, что полиция квалифицировала инцидент как теракт. Ответственность за поджог взяла на себя ранее никому не известная группа The Earthquake Faction.