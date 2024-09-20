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В РНБО роз'яснили заяву про заборону на використання Telegram

П'ятниця 20 вересня 2024 13:42
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В РНБО роз'яснили заяву про заборону на використання Telegram Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 20 вересня, Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) прийняв рішення обмежити використання Telegram для військових та держслужбовців. Втім, мова йде лише про службові пристрої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Щодо Telegram. Мова йде про службові пристрої. Якщо простими словами, державні службовці, військові, співробітники критичної інфраструктури не мають використовувати Telegram на службових комп‘ютерах", - пояснив Коваленко.

Голова ЦПД додав, що рішення НКЦК жодним чином не забороняє користуватись месенджером через персональні смартфони.

Що передувало

Дискусії довкола обмеження роботи Telegram в Україні тривають вже довгий час. Головною проблемою месенджера є анонімне поширення інформації. Як відзначав раніше керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Кирило Буданов, Telegram становить загрозу національній безпеці нашій країні.

Водночас весною 2024-го в ЦПД стверджували, що Київ має інструменти для врегулювання Telegram.

Сьогодні ж, як й згадувалось вище, НКЦК прийняв рішення щодо обмеження використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях, на об’єктах критичної інфраструктури

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