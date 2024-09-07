Буданов: Telegram - це шкідливо, він загроза національній безпеці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова в інтерв’ю "Радіо Хартія".

На питання про те, чи можна вважати Telegram шкідливим, Буданов відповів ствердно.

"Я ніколи не боявся цього сказати. Прямо кажу, Telegram - це загроза нашій національній безпеці. Я це кажу абсолютно прямо, і ми це навіть документально робили", - заявив Буданов.

За його словами, дослідження підтверджують, що Telegram став головним джерелом інформації для українського суспільства. При цьому керівник ГУР зазначив, що не підтримує закриття Telegram в Україні.

"Я не за те, щоб його взяти і закрити. Це, до речі, досить важко зробити, але можливо. Я виступаю за те, щоб "офізичити" всі ці Telegram-канали. Якщо ти хочеш висвітлювати новини, будь ласка, зареєструйся", - сказав Буданов.

Начальник воєнної розвідки також наголосив, що заблокувати Telegram, як російські соцмережі "Одноклассники" та "Вконтакте", технічно важче, але це можливо. Буданов також зазначив, що Twitter (Х) не шкідливий для українців.