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Буданов: Telegram - це шкідливо, він загроза національній безпеці

Київ, Субота 07 вересня 2024 14:15
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Буданов: Telegram - це шкідливо, він загроза національній безпеці Фото: керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Telegram становить загрозу національній безпеці України. Закрити його в Україні важко технічно, але можливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова в інтерв’ю "Радіо Хартія".

На питання про те, чи можна вважати Telegram шкідливим, Буданов відповів ствердно.

"Я ніколи не боявся цього сказати. Прямо кажу, Telegram - це загроза нашій національній безпеці. Я це кажу абсолютно прямо, і ми це навіть документально робили", - заявив Буданов.

За його словами, дослідження підтверджують, що Telegram став головним джерелом інформації для українського суспільства. При цьому керівник ГУР зазначив, що не підтримує закриття Telegram в Україні.

"Я не за те, щоб його взяти і закрити. Це, до речі, досить важко зробити, але можливо. Я виступаю за те, щоб "офізичити" всі ці Telegram-канали. Якщо ти хочеш висвітлювати новини, будь ласка, зареєструйся", - сказав Буданов.

Начальник воєнної розвідки також наголосив, що заблокувати Telegram, як російські соцмережі "Одноклассники" та "Вконтакте", технічно важче, але це можливо. Буданов також зазначив, що Twitter (Х) не шкідливий для українців.

Обмеження Telegram

Нагадаємо, що в Україні довгий час йдуть дискусії щодо обмеження Telegram. Українська влада наголошує, що головна проблема полягає в анонімному поширенні інформації у месенджері.

Розмови про закриття Telegram відновилися, коли у Франції був затриманий засновник месенджера Павло Дуров. Його звинувачують у тому, що він не модерував сервіс та не працював зі слідством.

Детальніше про те, що відомо про арешт Дурова і що буде з Telegram - у матеріалі РБК-Україна.

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Головне управління розвідки Telegram Кирило Буданов ГУР
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