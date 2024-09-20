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В СНБО разъяснили заявление о запрете на использование Telegram

Пятница 20 сентября 2024 13:42
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В СНБО разъяснили заявление о запрете на использование Telegram Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 20 сентября, Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) принял решение ограничить использование Telegram для военных и госслужащих. Впрочем, речь идет только о служебных устройствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"Относительно Telegram. Речь идет о служебных устройствах. Если простыми словами, государственные служащие, военные, сотрудники критической инфраструктуры не должны использовать Telegram на служебных компьютерах", - пояснил Коваленко.

Глава ЦПД добавил, что решение НКЦК никоим образом не запрещает пользоваться мессенджером через персональные смартфоны.

Что предшествовало

Дискуссии вокруг ограничения работы Telegram в Украине продолжаются уже долгое время. Главной проблемой мессенджера является анонимное распространение информации. Как отмечал ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилл Буданов, Telegram представляет угрозу национальной безопасности нашей страны.

В то же время весной 2024-го в ЦПД утверждали, что Киев имеет инструменты для урегулирования Telegram.

Сегодня же, как и упоминалось выше, НКЦК принял решение об ограничении использования Telegram в органах государственной власти, военных формированиях, на объектах критической инфраструктуры

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