В РНБО назвали головного прихильника продовження війни у таборі Путіна

Одним із ключових прихильників продовження війни проти України у Кремлі є перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Хто впливає на рішення Кремля

Перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко є головним прихильником продовження війни проти України і зараз має найбільший вплив на ухвалення рішень Володимиром Путіним.

Що заявив Коваленко

За словами Коваленка, саме до позиції Кирієнка російський лідер прислухається під час обговорення подальших дій у війні проти України.

При цьому глава Центру протидії дезінформації зазначив, що Кирієнко не є єдиним представником російського керівництва, який виступає проти завершення війни.

За словами Коваленка, саме він регулярно пропонує Кремлю нові сценарії ескалації та терору проти України.

Таким чином, як вважає керівник ЦПД при РНБО, Кирієнко залишається однією з ключових фігур, які впливають на формування подальшої політики Росії щодо України.

Що відомо про Кирієнка у контексті війни

Сергій Кирієнко вважається одним із ключових ідеологів російської політики щодо України. З 2022 року він займається тимчасово окупованими територіями і керував організацією незаконних «референдумів» про їх анексію.

Під його контролем проводиться русифікація захоплених регіонів, запроваджуються російські освітні стандарти, здійснюється примусова паспортизація населення та вибудовується система управління за участю російських чиновників.

Крім того, Кирієнко відповідає за формування ключових пропагандистських наративів Кремля, пов'язаних із війною проти України.

Україна оголосила його в розшук, а ЄС, США, Великобританія та низка інших держав запровадили проти нього санкції.