В СНБО назвали главного сторонника продолжения войны в лагере Путина

Одним из ключевых сторонников продолжения войны против Украины в Кремле является первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Кто влияет на решения Кремля

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко является главным сторонником продолжения войны против Украины и сейчас оказывает наибольшее влияние на принятие решений Владимиром Путиным.

Что заявил Коваленко

По словам Коваленко, именно к позиции Кириенко российский лидер прислушивается при обсуждении дальнейших действий в войне против Украины.

При этом глава Центра противодействия дезинформации отметил, что Кириенко не является единственным представителем российского руководства, который выступает против завершения войны.

По словам Коваленко, именно он регулярно предлагает Кремлю новые сценарии эскалации и террора против Украины.

Таким образом, как считает руководитель ЦПД при СНБО, Кириенко остается одной из ключевых фигур, влияющих на формирование дальнейшей политики России в отношении Украины.

Что известно о Кириенко в контексте войны

Сергей Кириенко считается одним из ключевых идеологов российской политики в отношении Украины. С 2022 года он курирует временно оккупированные территории и руководил организацией незаконных «референдумов» об их аннексии.

Под его контролем проводится русификация захваченных регионов, внедряются российские образовательные стандарты, осуществляется принудительная паспортизация населения и выстраивается система управления с участием российских чиновников.

Кроме того, Кириенко отвечает за формирование ключевых пропагандистских нарративов Кремля, связанных с войной против Украины.

Украина объявила его в розыск, а ЕС, США, Великобритания и ряд других государств ввели против него санкции.