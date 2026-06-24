Різниця у 10 разів: яка найменша та найбільша пенсії в Україні

Скільки складає мінімальна пенсія

З 1 січня 2026 року мінімальна пенсія за віком дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб - 2 595 гривень на місяць.

Але є умова: щоб отримати саме такий розмір, чоловік повинен мати 35 років страхового стажу, жінка - 30 років. Це передбачено статтею 28 Закону № 1058.

Яка максимальна пенсія в Україні

Верхня межа виплати - десять прожиткових мінімумів для непрацездатних.

Тобто з початку 2026 року максимальна пенсія не може перевищувати 25 950 гривень. Це закріплено статтею 27 цього ж ж закону.