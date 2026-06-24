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Різниця у 10 разів: яка найменша та найбільша пенсії в Україні

06:30 24.06.2026 Ср
2 хв
Як в Україні рахують мінімум та максимум для пенсіонерів?
aimg Олена Чупровська
Фото: які пенсії в Україні найменші та найбільші за законом (Getty Images)

В Україні мінімальна і максимальна пенсії відрізняються рівно в десять разів - і ця різниця закріплена законом.

Про це у відповіді на запит РБК-Україна розповіла заступниця голови правління Пенсійного фонду України Тетяна Король.

Скільки складає мінімальна пенсія

З 1 січня 2026 року мінімальна пенсія за віком дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб - 2 595 гривень на місяць.

Але є умова: щоб отримати саме такий розмір, чоловік повинен мати 35 років страхового стажу, жінка - 30 років. Це передбачено статтею 28 Закону № 1058.

Яка максимальна пенсія в Україні

Верхня межа виплати - десять прожиткових мінімумів для непрацездатних.

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Тобто з початку 2026 року максимальна пенсія не може перевищувати 25 950 гривень. Це закріплено статтею 27 цього ж ж закону.

Нагадаємо, деякі пенсіонери мають право на додаткові щомісячні виплати. Як повідомляло РБК-Україна, після 70 років держава нараховує компенсаційну доплату - від 300 до 570 гривень залежно від віку, але лише якщо загальна сума пенсійних надходжень не перевищує 10 340 гривень.

Раніше ми писали, що пенсіонери з окупованих територій та ті, хто виїхав за кордон, мають підтвердити, що не отримують виплат від окупаційної влади Росії.

Зробити це потрібно один раз - через вебпортал Пенсійного фонду, поштою або особисто у сервісному центрі.

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