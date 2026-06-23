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Надбавки для пенсіонерів: хто може отримати до 570 грн до виплати

06:30 23.06.2026 Вт
2 хв
Є категорія, якої перерахунок не торкнеться
aimg Олена Чупровська
Надбавки для пенсіонерів: хто може отримати до 570 грн до виплати Фото: хто з пенсіонерів не отримає надбавки (Getty Images)
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Пенсіонерам після 70 років держава доплачує щомісяця - але розмір виплати залежить від конкретного віку, і є одна важлива умова.

Про це у відповіді на запит РБК-Україна розповіла заступниця голови правління Пенсійного фонду України Тетяна Король.

Кому і скільки доплачують

Пенсіонерам, яким виповнилося 70 і більше років, держава встановлює щомісячну компенсаційну виплату - якщо загальна сума всіх пенсійних надходжень не перевищує 10 340,35 гривні.

Розмір доплати залежить від вікової категорії:

  • від 70 до 75 років - до 300 гривень на місяць;
  • від 75 до 80 років - до 456 гривень на місяць;
  • старше 80 років - до 570 гривень на місяць.

Чи сумуються виплати при переході до наступної категорії

Коли людина переходить у наступну вікову групу - наприклад, із 75 до 80 років - попередня виплата не додається до нової. Замість цього встановлюється нова сума, яка відповідає актуальній категорії.

Виплата починає нараховуватися з дати, коли людині виповнився відповідний вік - 70, 75 або 80 років.

Хто має право на виплату

"Щомісячна компенсаційна виплата особам, які досягли зазначеного віку, встановлюється і виплачується з дати досягнення зазначеного віку, незалежно від виду пенсії, закону, згідно з яким призначена пенсія, тривалості страхового стажу та факту роботи", - зазначають у ПФУ.

Тобто виплату отримують навіть ті, хто має невеликий стаж або досі працює.

Нагадаємо, пенсіонери з тимчасово окупованих територій та ті, хто виїхав за кордон, зобов'язані підтвердити, що не отримують виплат від окупаційної влади Росії. Зробити це потрібно один раз - через вебпортал ПФУ, поштою або особисто у сервісному центрі.

Як повідомляло РБК-Україна, оформити пенсію дистанційно з-за кордону можливо лише за умови наявності відкритого банківського рахунку для соціальних виплат. Без нього подати заяву онлайн неможливо.

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