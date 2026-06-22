Від цього залежить пенсія: хто з пенсіонерів має підтвердити право на виплати
Пенсіонери, які виїхали з тимчасово окупованих територій або перебувають за кордоном, мають дотримуватися певних вимог для отримання українських виплат. Головна умова - підтвердження того, що ви не отримуєте пенсію від органів окупаційної влади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Пенсійного фонду.
Головне:
- Хто має підтвердити: Пенсіонери, які виїхали з тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні територію або за кордон.
- Обов'язкова вимога: Ви повинні засвідчити, що не отримуєте пенсію від органів окупаційної влади РФ.
- Періодичність: Повідомлення подається лише один раз. Повторно це робити не потрібно, якщо не змінилися обставини.
- Наслідки: Невиконання цієї вимоги може вплинути на продовження виплат в Україні.
Як повідомити Пенсійний фонд: 4 доступні способи
Якщо ви перебуваєте на підконтрольній Україні території або за кордоном, ви можете обрати найзручніший для вас варіант:
1. Онлайн через вебпортал ПФУ
Це найшвидший спосіб для тих, хто має доступ до інтернету.
- Перейдіть на офіційний вебпортал електронних послуг ПФУ.
- Авторизуйтеся за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису) або Дія.Підпису.
- Надішліть заяву про призначення, перерахунок, поновлення або продовження пенсії, в якій обов'язково зазначте інформацію про неотримання виплат від РФ.
2. Під час відеоідентифікації
Якщо ви проходите ідентифікацію через відеозв'язок з працівником Пенсійного фонду, інформацію про неотримання виплат від РФ буде зафіксовано в рішенні за результатом цієї зустрічі.
3. Поштовим відправленням
Це варіант для тих, хто перебуває за кордоном або не має змоги скористатися інтернетом.
- Надішліть повідомлення (у довільній формі) або заяву до територіального органу ПФУ, де ви перебуваєте на обліку.
- Важливо: Разом із заявою необхідно надіслати посвідчення про перебування в живих.
4. Особисто в сервісному центрі
Ви можете подати паперову заяву у будь-якому зручному для вас сервісному центрі Пенсійного фонду України.
Як зазначають у ПФУ, вимога щодо неотримання виплат від РФ стосується всіх, хто виїхав з тимчасово окупованої території, незалежно від тривалості перебування там. Це обов'язкова умова для продовження отримання української пенсії.
Достатньо подати повідомлення один раз. Повторно звертатися до ПФУ потрібно лише у разі зміни обставин (наприклад, якщо пенсіонер таки почав отримувати виплати від органів окупаційної влади).