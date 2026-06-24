Разница в 10 раз: какая самая маленькая и самая большая пенсия в Украине

Какова минимальная пенсия

С 1 января 2026 года минимальная пенсия по возрасту равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц - 2 595 гривен в месяц.

Но есть условие: чтобы получить именно такую сумму, мужчина должен иметь 35 лет страхового стажа, женщина - 30 лет. Это предусмотрено статьей 28 Закона № 1058.

Какова максимальная пенсия в Украине

Верхний предел выплаты - десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных.

То есть с начала 2026 года максимальная пенсия не может превышать 25 950 гривен. Это закреплено статьей 27 того же закона.