Разница в 10 раз: какая самая маленькая и самая большая пенсия в Украине

В Украине минимальная и максимальная пенсии различаются ровно в десять раз - и эта разница закреплена законом.
Об этом в ответе на запрос РБК-Украина рассказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Татьяна Король.
С 1 января 2026 года минимальная пенсия по возрасту равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц - 2 595 гривен в месяц.
Но есть условие: чтобы получить именно такую сумму, мужчина должен иметь 35 лет страхового стажа, женщина - 30 лет. Это предусмотрено статьей 28 Закона № 1058.
Верхний предел выплаты - десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных.
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То есть с начала 2026 года максимальная пенсия не может превышать 25 950 гривен. Это закреплено статьей 27 того же закона.
Напомним, что некоторые пенсионеры имеют право на дополнительные ежемесячные выплаты. Как сообщало РБК-Украина, после 70 лет государство начисляет компенсационную доплату - от 300 до 570 гривен в зависимости от возраста, но только если общая сумма пенсионных поступлений не превышает 10 340 гривен.
Ранее мы писали, что пенсионеры с оккупированных территорий и те, кто выехал за границу, должны подтвердить, что не получают выплат от оккупационных властей России.
Сделать это нужно один раз - через веб-портал Пенсионного фонда, по почте или лично в сервисном центре.