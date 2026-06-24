Разница в 10 раз: какая самая маленькая и самая большая пенсия в Украине

Фото: какие пенсии в Украине самые маленькие и самые большие по закону (Getty Images)

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В Украине минимальная и максимальная пенсии различаются ровно в десять раз - и эта разница закреплена законом.

Об этом в ответе на запрос РБК-Украина рассказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Татьяна Король.

Какова минимальная пенсия С 1 января 2026 года минимальная пенсия по возрасту равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц - 2 595 гривен в месяц. Но есть условие: чтобы получить именно такую сумму, мужчина должен иметь 35 лет страхового стажа, женщина - 30 лет. Это предусмотрено статьей 28 Закона № 1058. Какова максимальная пенсия в Украине Верхний предел выплаты - десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных. Читайте также: Как оформить пенсию в Украине из-за рубежа: разъяснения ПФУ То есть с начала 2026 года максимальная пенсия не может превышать 25 950 гривен. Это закреплено статьей 27 того же закона.