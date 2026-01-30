ua en ru
Різке погіршення погоди по всій країні: що буде сьогодні

П'ятниця 30 січня 2026 07:00
Різке погіршення погоди по всій країні: що буде сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на 30 січня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У п'ятницю, 30 січня, до України повертається холодна погода. Майже по всій країні очікуються опади та різке зниження температури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні на північно-західних та більшості північних областей місцями пройде невеликий сніг, а на Сумщині вдень очікується помірний сніг. Температура протягом доби опуститься до 7-12 градусів морозу.

На півдні та південному сході країни пройдуть дощі, місцями значні - зокрема на Одещині та Миколаївщині. Температура вдень та вночі складе 1-6 градусів тепла, у Криму 7-12 градусів.

На решті території прогнозують мокрий сніг та дощ.

В центральних областях та на Харківщині очікується ожеледь та налипання мокрого снігу. Температура вночі та вдень складе 0-5 градусів морозу.

На Закарпатті без істотних опадів, температура від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла.

Різке погіршення погоди по всій країні: що буде сьогодні

Погода у Києві

Сьогодні у столиці буде хмарно, місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7–12 м/с.

Температура протягом доби від 9 до 11 градусів морозу.

ДСНС оголосила I рівень небезпечності (жовтий) через ожеледицю.

Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту по всій країні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що морозна хвиля з новою силою накриє Україну. Температура повітря в окремих регіонах може опускатися до -30 градусів, оголошено високий рівень небезпеки.

Також синоптик спрогнозувала, коли чекати пік морозів і їх послаблення.

Крім того, метеорологи розповіли про кліматичні особливості лютого та жали попередній прогноз на 2026 рік: середні й екстремальні температури, кількість опадів та очікувана погода - у межах норми чи трохи тепліша.

