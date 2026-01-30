Резкое ухудшение погоды по всей стране: что будет сегодня

В пятницу, 30 января, в Украину возвращается холодная погода. Почти по всей стране ожидаются осадки и резкое снижение температуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня насеверо-западных и большинстве северных областей местами пройдет небольшой снег, а на Сумщине днем ожидается умеренный снег. Температура в течение суток опустится до 7-12 градусов мороза.

На юге и юго-востоке страны пройдут дожди, местами значительные - в частности в Одесской и Николаевской областях. Температура днем и ночью составит 1-6 градусов тепла, в Крыму 7-12 градусов.

На остальной территории прогнозируют мокрый снег и дождь.

В центральных областях и в Харьковской области ожидается гололед и налипание мокрого снега. Температура ночью и днем составит 0-5 градусов мороза.

На Закарпатье без существенных осадков, температура от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

Погода в Киеве

Сегодня в столице будет облачно, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура в течение суток от 9 до 11 градусов мороза.

ГСЧС объявила I уровень опасности (желтый) из-за гололеда.

Погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта по всей стране.