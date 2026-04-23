Різке погіршення: як змінять погоду сьогодні атмосферні фронти

07:02 23.04.2026 Чт
Синоптик назвала характерну особливість сьогоднішнього дня
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоди на 23 квітня (Getty Images)

Сьогодні, 23 квітня, погода в Україні відчутно погіршиться. Атмосферні фронти принесуть дощі та сильний вітер зі штормовими поривами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram та Укргідрометцентр.

Читайте також: Зима не відступає: де в Україні насипало снігу посеред квітня (фото, відео)

Погода в Україні

За словами Діденко, в Україну зайдуть "прийдуть атмосферні фронти, тому погода ускладниться".

У більшості регіонів вдень очікуються дощі - від невеликих до помірних. Лише на заході країни опади будуть незначними.

"Характерна особливість дня - сильний північно-західний вітер, до штормових поривів, до 15-20 метрів за секунду. Обережно!", - попередила синоптик.

В Укргідрометцентрі пояснили, що погоду визначатиме циклон, який швидко переміщується з півночі Європи на південь. Через це дощі прогнозують майже по всій території країни.

Щодо температурного режиму, то за рахунок хмар вночі заморозків не очікується, проте вдень стовпчики термометрів підніматимуться лише до +6…+11 градусів.

На північному сході країни під впливом холодної повітряної маси з півночі денні максимуми становитимуть 4-9 градусів тепла.

Дещо тепліше буде на півдні та крайньому заході - там повітря прогріватиметься до 12-17 градусів.

Фото: карта погоди в Україні на 23 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві

Сьогодні у столиці буде хмарно з проясненням. Вночі без опадів, вдень дощ та сильний вітер з поривами 15-20 м/с.

Температура по області вночі 1-6 градусів тепла, вдень 6-11 градусів.
У Києві вночі 4-6 градусів тепла, вдень 7-9 градусів.

Що далі

За словами синоптика, прохолодна погода в Україні утримається щонайменше до травня.

"Тому теплі речі після екстрадиції їх на верхні полиці шафи знову можна тримати неподалік", - додала Діденко.

Нагадаємо, нещодавно в Укргідрометцентрі вказали, від чого можуть залежати заморозки в Україні й чи чекати ще сніг у квітні.

Також метеорологи пояснили, чи варто довіряти довгостроковим прогнозам.

А ще РБК-Україна публікувала детальний прогноз погоди з картами до кінця тижня.

