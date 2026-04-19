Без дощу лише один день: прогноз погоди в Україні на тиждень (карти)
Наступного тижня в Україні все ще дощитиме. Лише в середу опади не прогнозуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 20 квітня, в Україні буде хмарно з проясненнями.
Вночі на крайньому сході та заході місцями невеликі, вдень на Правобережжі помірні, місцями значні дощі, у північних областях місцями невеликий дощ. На решті території без опадів.
Вітер переважно північний, на півдні країни південний, 5-10 м/с.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +7 до +10 градусів;
- у східних областях - від +7 до +15 градусів;
- у центральних областях - від +7 до +13 градусів;
- у південних областях - від +13 до +15 градусів;
- у західних областях - від +7 до +11 градусів.
У вівторок, 21 квітня, в Україні також прогнозується хмарність з проясненнями та дощі на сході, півдні та заході.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +7 до +10 градусів;
- у східних областях - від +4 до +13 градусів;
- у центральних областях - від +7 до +13 градусів;
- у південних областях - від +11 до +13 градусів;
- у західних областях - від +7 до +9 градусів.
У середу, 22 квітня, в Україні дощі не прогнозуються. Буде трохи тепліше.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +11 до +14 градусів;
- у східних областях - від +9 до +13 градусів;
- у центральних областях - від +10 до +13 градусів;
- у південних областях - від +11 до +13 градусів;
- у західних областях - від +11 до +14 градусів.
У четвер, 23 квітня, в Україні знову очікуються дощі та хмарність.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +10 до +12 градусів;
- у східних областях - від +12 до +14 градусів;
- у центральних областях - від +11 до +14 градусів;
- у південних областях - від +12 до +14 градусів;
- у західних областях - від +11 до +15 градусів.
У п'ятницю, 24 квітня, в Україні буде трохи холодніше, місцями дощитиме.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +6 до +9 градусів;
- у східних областях - від +7 до +12 градусів;
- у центральних областях - від +7 до +12 градусів;
- у південних областях - від +8 до +12 градусів;
- у західних областях - від +8 до +12 градусів.
Нагадаємо, нещодавно у мережі почали з'являтись "прогнози", буцімто літо 2026 року буде "аномально спекотним".
Тим часом в Укргідрометцентрі дали пояснення, чи варто насправді довіряти такій інформації.
Також синоптики проаналізували погодні умови на початку квітня та пояснили, як температурні коливання можуть вплинути на майбутній урожай.
Крім того, стало відомо, в яких містах України було історично тепло в березні й коли саме зафіксували нові температурні рекорди.