Без дощу лише один день: прогноз погоди в Україні на тиждень (карти)

Наступного тижня в Україні все ще дощитиме. Лише в середу опади не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

У понеділок, 20 квітня, в Україні буде хмарно з проясненнями.

Вночі на крайньому сході та заході місцями невеликі, вдень на Правобережжі помірні, місцями значні дощі, у північних областях місцями невеликий дощ. На решті території без опадів.

Вітер переважно північний, на півдні країни південний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +7 до +10 градусів;

у східних областях - від +7 до +15 градусів;

у центральних областях - від +7 до +13 градусів;

у південних областях - від +13 до +15 градусів;

у західних областях - від +7 до +11 градусів.

У вівторок, 21 квітня, в Україні також прогнозується хмарність з проясненнями та дощі на сході, півдні та заході.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +7 до +10 градусів;

у східних областях - від +4 до +13 градусів;

у центральних областях - від +7 до +13 градусів;

у південних областях - від +11 до +13 градусів;

у західних областях - від +7 до +9 градусів.

У середу, 22 квітня, в Україні дощі не прогнозуються. Буде трохи тепліше.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +11 до +14 градусів;

у східних областях - від +9 до +13 градусів;

у центральних областях - від +10 до +13 градусів;

у південних областях - від +11 до +13 градусів;

у західних областях - від +11 до +14 градусів.

У четвер, 23 квітня, в Україні знову очікуються дощі та хмарність.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +10 до +12 градусів;

у східних областях - від +12 до +14 градусів;

у центральних областях - від +11 до +14 градусів;

у південних областях - від +12 до +14 градусів;

у західних областях - від +11 до +15 градусів.

У п'ятницю, 24 квітня, в Україні буде трохи холодніше, місцями дощитиме.

Стовпчики термометрів вдень покажуть: