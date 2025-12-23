Різдвяні хуртовини й ожеледиця: водіїв Дніпропетровщини попередили про небезпеку на дорогах
Відзавтра, 24 грудня, у Дніпропетровській області очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують зниження температури, а наприкінці тижня - сніг та ускладнення на дорогах.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення в.о. голови Дніпропетровської обласної адміністрації Владислава Гайваненка у Telegram.
Якою буде температура
За даними Регіонального центру з гідрометеорології, у нічні години температура повітря знижуватиметься до 3-8 градусів морозу, вдень очікується від 0 до -5 градусів.
Різдвяні морози
Найхолодніше буде 25 грудня. У ніч на Різдво синоптики прогнозують 8-12 градусів морозу. Вдень температура також залишатиметься нижче нуля.
Сніг і ожеледиця
Ближче до кінця тижня в області можливі опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Також прогнозують ожеледицю, хуртовини та пориви вітру, що може ускладнити рух транспорту.
У чому причина похолодання
Погіршення погоди пов’язане з переміщенням циклону з північного заходу Європи, який принесе холодне повітря на територію області.
Попередження для водіїв і пішоходів
У зв’язку з погіршенням погодних умов мешканців регіону закликають бути максимально обережними на дорогах, дотримуватися правил безпеки та враховувати можливі ускладнення руху.
