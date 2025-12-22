ua en ru
Пн, 22 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Перед Різдвом усе зміниться: якою буде погода завтра і коли прийде холод

Понеділок 22 грудня 2025 13:20
UA EN RU
Перед Різдвом усе зміниться: якою буде погода завтра і коли прийде холод На Україну насувається похолодання (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Впродовж завтрашнього дня - вівторка, 23 грудня - погода в Україні очікується переважно прохолодною та хмарною. Місцями - з невеликими опадами. Проте вже незабаром може прийти похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Чого чекати від погоди в Україні завтра

Згідно з інформацією експерта, у вівторок вдень температура повітря в Україні повсюди буде близько нуля градусів за Цельсієм.

"Хіба що на Закарпатті та в Криму на пару градусів тепліше", - зауважила Діденко.

При цьому невеликий сніг 23 грудня може пролітати:

  • на заході;
  • на півночі;
  • подекуди - в центрі України.

Без опадів погода очікується на півдні та сході.

"У Києві завтра близько нуля, невеликий сніг", - додала синоптик.

Коли в Україні ймовірне похолодання

За словами Діденко, похолодання в Україні очікується на Святвечір та на Різдво (24-25 грудня).

Вона уточнила, що температура повітря може знизитись до -2-9 градусів за Цельсієм.

У нічні години - подекуди до 9-12 градусів нижче нуля.

"Але й тут атмосфера нас захоче підтримати - із морозом може прийти сонечко, можливі прояснення", - зауважила метеоролог.

У Києві на Святвечір та Різдво - "прояснення та морозне похолодання".

Перед Різдвом усе зміниться: якою буде погода завтра і коли прийде холодПублікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Прогноз погоди на завтра від Укргідрометцентру

Варто зазначити, що згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, вночі 23 грудня погода по країні очікується хмарна, але без опадів.

Температура повітря від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла.

Вітер - зі швидкістю 3-8 метрів за секунду.

Перед Різдвом усе зміниться: якою буде погода завтра і коли прийде холодПрогноз погоди на 23 грудня від УкрГМЦ (інфографіка: meteo.gov.ua)

Тим часом вдень в Україні місцями ймовірний невеликий мокрий сніг і дощ.

Не передбачається опадів, як і вказувала Діденко, на півдні та сході нашої країни.

Перед Різдвом усе зміниться: якою буде погода завтра і коли прийде холодПогода завтра у різних областях України (карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше експерти УкрГМЦ оприлюднили коротку кліматичну характеристику грудня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць зими.

Крім того, в Укргідрометцентрі пояснили, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються, від чого залежать, та якою може бути цьогорічна зима в Україні.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Різдво Погода в Києві Наталка Диденко Погода на день Метеоролог
Новини
Рада формує групу для швидкої роботи над законом про вибори під час війни
Рада формує групу для швидкої роботи над законом про вибори під час війни
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ