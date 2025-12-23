ua en ru
Вт, 23 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь

Рождественские метели и гололедица: водителей Днепропетровской области предупредили об опасности

Вторник 23 декабря 2025 11:33
UA EN RU
Рождественские метели и гололедица: водителей Днепропетровской области предупредили об опасности В Днепропетровской области ожидается ухудшение погодных условий (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

С завтрашнего дня, 24 декабря, в Днепропетровской области ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют снижение температуры, а в конце недели - снег и осложнения на дорогах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение и.о. главы Днепропетровской областной администрации Владислава Гайваненко в Telegram.

Какой будет температура

По данным Регионального центра по гидрометеорологии, в ночные часы температура воздуха будет снижаться до 3-8 градусов мороза, днем ожидается от 0 до -5 градусов.

Рождественские морозы

Холоднее всего будет 25 декабря. В ночь на Рождество синоптики прогнозируют 8-12 градусов мороза. Днем температура также будет оставаться ниже нуля.

Снег и гололедица

Ближе к концу недели в области возможны осадки в виде снега и мокрого снега. Также прогнозируют гололед, метели и порывы ветра, что может осложнить движение транспорта.

В чем причина похолодания

Ухудшение погоды связано с перемещением циклона с северо-запада Европы, который принесет холодный воздух на территорию области.

Предупреждение для водителей и пешеходов

В связи с ухудшением погодных условий жителей региона призывают быть максимально осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности и учитывать возможные осложнения движения.

Читайте также о том, что в Украине 23 декабря ожидается преимущественно прохладная и облачная погода. Местами - с небольшими осадками. Однако уже вскоре может прийти похолодание.

Ранее мы писали о том, что в Укргидрометцентре рассказали, какой может быть нынешняя зима в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Днепропетровская область Водители
Новости
Под ударом пол Украины: РФ применила для атаки 650 дронов и более 30 ракет
Под ударом пол Украины: РФ применила для атаки 650 дронов и более 30 ракет
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ